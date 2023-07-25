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Kılıçdaroğlu lağım medyasına sondaja devam ediyor! Ekremci Halk TV'yi yerden yere vurdu: Hem paramızı alıyorlar hem partiyi karıştırıyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başlayıp 'satılık gazeteciler' bombasını patlattı, CHP medyasındaki lağım gün yüzüne çıktı. Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona ererken bu durum "Bay Bay Kemal Ekremci medyadan intikam alıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı ambargonun arkasında durdu. Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığını açık açık ilan eden Bay Bay Kemal, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 13:13 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 13:57
Kılıçdaroğlu lağım medyasına sondaja devam ediyor! Ekremci Halk TV’yi yerden yere vurdu: Hem paramızı alıyorlar hem partiyi karıştırıyorlar
CHP'deki zoom cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başladı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi.

Bu durum "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını beraberinde getirirken mangırı kesilen Halk TV "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i bombaladı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na yalvardı.

Öte yandan her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ekremci Sözcü TV'nin de Halk TV ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



EKREMCİ HALK TV'YE SAĞLI SOLLU: HEM PARAMIZI ALIYORLAR HEM PARTİYİ KARIŞTIYORLAR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Halk TV'ye ambargo kararı uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

Ekremci Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığını açık açık ilan eden Bay Bay Kemal, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuyu İsmail Saymaz, Sözcü'deki bugünkü köşesine taşıdı.


CHP SÖZCÜ TV VE HALK TV'Yİ 'HAİN' İLAN ETTİ
Öte yandan geride bıraktığımız günlerde CHP Genel Merkezi de İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımladı.

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

FONDAŞLIKLARI TESCİLLENDİ: "PARAYI CHP'DEN ALIYORLAR"
Hem Halk TV hem de Sözcü TV'nin 'fondaş' olduğunu itiraf eden Erol, "İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

BAY BAY KEMAL'DEN FONDAŞ MEDYAYI ALT ÜST EDEN SATILIK GAZETECİLER BOMBASI
Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı "satılık gazeteciler bombası" fondaş medyayı alt üst etti.



Peki, Kılıçdaroğlu'nun partisini eleştiren gazeteciler hakkında "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözlerine ilişkin kim, ne dedi?

Ekremci Sözcü TV'nin kadrolu tetikçilerinden İsmail Saymaz, "CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP'den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim" ifadelerini kullandı. Saymaz, "Kılıçdaroğlu para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na 'namus' göndermesinde bulunan Fatih Altaylı, "İftira atmak, insanları töhmet altında bırakmak namussuzluktur. Kemal Kılıçdaroğlu, birilerinden para alan gazeteciler var diyor, çık söyle" şeklinde konuştu.



Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olan, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Fatih Portakal, "Açıklayın. Yüzsüzleri toplum bilsin. Sonra da vermediğiniz hesapları verin" dedi.

Yılmaz Özdil konuya ilişkin "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" açıklamasını yaptı.

Murat Ağırel, "Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz. Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ekremci Sözcü'nün kalemlerinden olan Aytunç Erkin ise, "Kılıçdaroğlu ne biliyorsa açıklamalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı" dedi.



UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: KANITLAYAMAYAN MÜFTERİ, ALÇAK, ŞEREFSİZDİR
Uğur Dündar, "Halk TV'ye tam 7 yıl süreyle program yaptım. Bu 7 yıl boyunca gerek Halk Tv'den, gerekse CHP'li belediyelerden tek kuruş para almadım. Aksine çoğu kez cebimden önemli harcamalar yaptım. Aldı deyip de kanıtlayamayan müfteridir, alçaktır, şerefsizdir." dedi.

İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ın ODA TV'si de Kılıçdaroğlu'na "kim, ne kadar para aldı açıkla" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "satılık gazeteciler bombası" sonrası CHP medyasında deyim yerindeyse çarşı pazar karıştı. Paçayı kurtarmak isteyenler birbirlerini satmaya başladı.

Odatv CHP kasasından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na 75 bin TL ödendiğini yazdı. Pehlivan ve Terkoğlu ikilisi de Soner Yalçın'a salladı. Gelişme üzerine Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu için "Kötü yola düşmemişlerdir umarım..." yorumunu yaptı.


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