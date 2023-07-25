Kılıçdaroğlu lağım medyasına sondaja devam ediyor! Ekremci Halk TV’yi yerden yere vurdu: Hem paramızı alıyorlar hem partiyi karıştırıyorlar

BAY BAY KEMAL'DEN FONDAŞ MEDYAYI ALT ÜST EDEN SATILIK GAZETECİLER BOMBASI Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu 'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı "satılık gazeteciler bombası" fondaş medyayı alt üst etti.





Peki, Kılıçdaroğlu'nun partisini eleştiren gazeteciler hakkında "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözlerine ilişkin kim, ne dedi?



Ekremci Sözcü TV'nin kadrolu tetikçilerinden İsmail Saymaz, "CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP'den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim" ifadelerini kullandı. Saymaz, "Kılıçdaroğlu para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na 'namus' göndermesinde bulunan Fatih Altaylı, "İftira atmak, insanları töhmet altında bırakmak namussuzluktur. Kemal Kılıçdaroğlu, birilerinden para alan gazeteciler var diyor, çık söyle" şeklinde konuştu.





Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olan, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Fatih Portakal, "Açıklayın. Yüzsüzleri toplum bilsin. Sonra da vermediğiniz hesapları verin" dedi.



Yılmaz Özdil konuya ilişkin "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" açıklamasını yaptı.



Murat Ağırel, "Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz. Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ekremci Sözcü'nün kalemlerinden olan Aytunç Erkin ise, "Kılıçdaroğlu ne biliyorsa açıklamalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı" dedi.





UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: KANITLAYAMAYAN MÜFTERİ, ALÇAK, ŞEREFSİZDİR

Uğur Dündar, "Halk TV'ye tam 7 yıl süreyle program yaptım. Bu 7 yıl boyunca gerek Halk Tv'den, gerekse CHP'li belediyelerden tek kuruş para almadım. Aksine çoğu kez cebimden önemli harcamalar yaptım. Aldı deyip de kanıtlayamayan müfteridir, alçaktır, şerefsizdir." dedi.



İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ın ODA TV'si de Kılıçdaroğlu'na "kim, ne kadar para aldı açıkla" çağrısında bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun "satılık gazeteciler bombası" sonrası CHP medyasında deyim yerindeyse çarşı pazar karıştı. Paçayı kurtarmak isteyenler birbirlerini satmaya başladı.



Odatv CHP kasasından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na 75 bin TL ödendiğini yazdı. Pehlivan ve Terkoğlu ikilisi de Soner Yalçın'a salladı. Gelişme üzerine Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu için "Kötü yola düşmemişlerdir umarım..." yorumunu yaptı.