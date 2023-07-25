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Mangırı kesilen Ekremci Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'sansür' tepkisi! Cafer Mahiroğlu'ndan şaka gibi savunma: Anlaşmadan haberim yoktu

CHP'deki 'zoom' cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başladı. Ekremci Halk TV'ye kesik atıp CHP ile olan tüm anlaşmalarını askıya alan Kılıçdaroğlu, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" dedi. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "CHP ve genel başkanı sansürcü olamaz" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Mahiroğlu,  kanalı satın aldığında CHP ile arasında anlaşma olduğunu bilmediğini öne sürdü.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 20:49 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 21:27
Mangırı kesilen Ekremci Halk TV’den Kılıçdaroğlu’na ’sansür’ tepkisi! Cafer Mahiroğlu’ndan şaka gibi savunma: Anlaşmadan haberim yoktu

CHP'deki zoom cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başladı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi.



Bu durum "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını beraberinde getirirken mangırı kesilen Halk TV "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i bombaladı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na yalvardı.



EKREMCİ HALK TV'YE SAĞLI SOLLU: HEM PARAMIZI ALIYORLAR HEM PARTİYİ KARIŞTIYORLAR
Halk TV'ye ambargo kararı uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

Ekremci Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığını açık açık ilan eden Bay Bay Kemal, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" ifadelerini kullandı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ "CHP İLE ANLAŞMADAN HABERİM YOKTU"
"CHP ve genel başkanı sansürcü olamaz" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Mahiroğlu, kanalı satın aldığında CHP ile arasında anlaşma olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı;

"ANLAŞMADAN HABERİM YOKTU"
"Ben aldığımda da Halk TV'nin CHP ile olan bir anlaşması vardı. Ben bilmiyordum. 'Parti bize her ay uydu paramızı ödüyor' dediler. Uydu parası da o dönemde kanalın giderinin yüzde 20-25'ini karşılayabilecek bir dönemdeydi. Bugünkü şartlarda yüzde 1'e gelmez. Ben kanalı aldıktan 1-2 hafta sonra 2 parti genel başkan yardımcısıyla bir otelde oturduk. Orada biz anlaşamadık. Onların tekliflerini kabul etmedim. Öyle bir şey müsaade etmem dedim. Üçüncü bir kişi daha vardı. Ve uzun süre Halk TV ve CHP arasında anlaşma olmadı.



"CHP SANSÜRCÜ OLAMAZ"
Uzun zaman sonra tekrar masaya oturuldu. Dediler ki 'Biz genel başkan yardımcılarının, parti sözcüsünün, grup toplantılarımızın ve reklamlarımızın verilmesini istiyoruz' dediler. Ben reklam haricini parasız verdim. Bunları CHP'nin açıklaması lazım.

Fakat bu CHP'nin değil, ergenlik yaşını aşamamış bir genel başkan yardımcısınız… CHP de, CHP Genel Başkanı da sansürcü olamaz. Buna ihtimal vermiyorum.

EREN ERDEM'E YAYLIM ATEŞİ: ERGEN, KARANLIK, KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLMAYAN...
"Ergenlik yaşını aşamamış bir genel başkan yardımcısı" diyerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef alan Mahiroğlu, "Karanlık diye tabir ettiğim, nereden geldiği belli olmayan, çocukluk evresini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi, Atatürk'ün kurduğu partide genel başkan yardımcısı olamaz. Nereden geldiği, kime hizmet ettiği belli olamayan, o koltuğa nasıl oturduğu belli olmayan şahsa soruyorum: Neden iptal ettiniz? Bu anlaşmayı suç unsuru olarak lanse ediyorsanız başka yerlerle de bu anlaşmayı yaptınız mı, yaptıysanız iptal ettiniz mi? CHP'ye sormuyorum, o şahsa soruyorum" dedi.


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