Mangırı kesilen Ekremci Halk TV’den Kılıçdaroğlu’na ’sansür’ tepkisi! Cafer Mahiroğlu’ndan şaka gibi savunma: Anlaşmadan haberim yoktu





"CHP SANSÜRCÜ OLAMAZ"

Uzun zaman sonra tekrar masaya oturuldu. Dediler ki 'Biz genel başkan yardımcılarının, parti sözcüsünün, grup toplantılarımızın ve reklamlarımızın verilmesini istiyoruz' dediler. Ben reklam haricini parasız verdim. Bunları CHP'nin açıklaması lazım.



Fakat bu CHP'nin değil, ergenlik yaşını aşamamış bir genel başkan yardımcısınız… CHP de, CHP Genel Başkanı da sansürcü olamaz. Buna ihtimal vermiyorum.

EREN ERDEM'E YAYLIM ATEŞİ: ERGEN, KARANLIK, KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLMAYAN...

"Ergenlik yaşını aşamamış bir genel başkan yardımcısı" diyerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef alan Mahiroğlu, "Karanlık diye tabir ettiğim, nereden geldiği belli olmayan, çocukluk evresini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi, Atatürk'ün kurduğu partide genel başkan yardımcısı olamaz. Nereden geldiği, kime hizmet ettiği belli olamayan, o koltuğa nasıl oturduğu belli olmayan şahsa soruyorum: Neden iptal ettiniz? Bu anlaşmayı suç unsuru olarak lanse ediyorsanız başka yerlerle de bu anlaşmayı yaptınız mı, yaptıysanız iptal ettiniz mi? CHP'ye sormuyorum, o şahsa soruyorum" dedi.