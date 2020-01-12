CHP'li Halk TV'ye milletvekilleri ve belediye başkanlarından 'Bizi kandırdılar' isyanı geldi. Genel Yayın Yönetmenliğini Serhan Asker, genel müdürlüğünü de Ali Can Erkılıç'ın yaptığı Halk TV, maddi imkansızlıklara çare bulmak için geçen ay dayanışma gecesi düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda basılan bin davetiye, tanesi 3 bin TL'den CHP'li bütün milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partili iş adamlarına satıldı. 12 Aralık'ta düzenlenecek gece için İstanbul Ataşehir'de bir otel ile kişi başı 160 TL'ye anlaşıldı. Ancak gecenin son anda iptal edildiği açıklandı.
Partililer, yaklaşık 3 milyon TL'lik davetiye satan kanalın eski yöneticilerine karşı isyan bayrağı açtı. Geçen hafta İngiltere'de yaşayan bir işadamına 2 milyon dolara satılan Halk TV'yi arayan CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları "Paramızı geri istiyoruz" ifadesini kullandı.
YALAN SÖYLEDİLER
Kanal yetkilileri biletleri satarken "Geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de katılacak. Ayrıca bazı milletvekilerine, belediye başkanlarına ve işadamlarına plaket vereceğiz" denildi.
6 bin TL vererek eşi ve kendisi için iki davetiye alan CHP'li vekil, "Kanalın genel yayın yönetmeni 'Size bir plaket vereceğiz' dedi. Ben de inanıp, davetiye aldım" diye isyan etti.
Gece için bin adet davetiye basıldı. Tanesi 3 bin liradan satıldı. Ancak düzenlenecek gecenin son anda iptal edildiği açıklandı.
Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Partililer, yaklaşık 3 milyon TL'lik davetiye satan kanalın eski yöneticilerine karşı isyan bayrağı açtı. Geçen hafta İngiltere'de yaşayan bir işadamına 2 milyon dolara satılan Halk TV'yi arayan CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları "Paramızı geri istiyoruz" ifadesini kullandı.
YALAN SÖYLEDİLER
Kanal yetkilileri biletleri satarken "Geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de katılacak. Ayrıca bazı milletvekilerine, belediye başkanlarına ve işadamlarına plaket vereceğiz" denildi.
6 bin TL vererek eşi ve kendisi için iki davetiye alan CHP'li vekil, "Kanalın genel yayın yönetmeni 'Size bir plaket vereceğiz' dedi. Ben de inanıp, davetiye aldım" diye isyan etti.
Gece için bin adet davetiye basıldı. Tanesi 3 bin liradan satıldı. Ancak düzenlenecek gecenin son anda iptal edildiği açıklandı.
Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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