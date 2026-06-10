Mangır medyasında mutlak bölünme: Kılıçdaroğlu işaret etti Mahiroğlu Londra’dan ses verdi | CHP'nin Halk TV'ye rüşvet tekliflerini ifşaladı

İKTİDARDAN HİÇBİR TEHDİT MESAJI GELMEDİ

Açıklamasında muhalif yayın çizgilerine rağmen AK Parti hükümetinden herhangi baskı görmediklerini itiraf eden Mahiroğlu, asıl şantajın CHP cephesinden geldiğini vurguladı.

Mahiroğlu, "Yaklaşık 7 yıl önce satın aldığımız Halk TV'de muhalif tavrımıza ve sert eleştiriler içeren yayınlarımıza rağmen AKP iktidarı ya da devlet kurumlarının hiçbirinden ne uyarı aldık ne de tehdit mesajı. Çok cezalar kestiler, ekranı kararttılar ama tamamı faaliyet alanımız içinde denetleyici kurumla yaşandı. Cezaların çoğu da mahkemeden geri döndü." diye konuştu.

Mahiroğlu, mevcut süreçte baskı, tehdit ve şantaj konusunda bambaşka düzeyde olduklarını ifade ederek CHP yönetimini hedef aldı.

Mahiroğlu, CHP'li milletvekillerinin kanalı ele geçirmek için maddi çıkar teklifinde bulunduğunu, şantaj ve tehdit yöntemlerine başvurulduğunu söyledi.