Mangır medyasında mutlak bölünme: Kılıçdaroğlu işaret etti Mahiroğlu Londra’dan ses verdi | CHP'nin Halk TV'ye rüşvet tekliflerini ifşaladı
Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle yurt dışına kaçan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun televizyon kanallarının parayla alınıp satıldığı yönündeki sözlerine cevap verdi. AK Parti iktidarından bugüne kadar hiçbir tehdit almadığını itiraf eden firari patron, asıl baskı ve şantajın CHP yönetimi tarafından yapıldığını vurguladı. Mahiroğlu, CHP'li vekillerin kanalı kontrol etmek için rüşvet teklif ettiğini belirtti. Mahiroğlu hangi vekillerin kanalı ele geçirmek amacıyla maddi çıkar teklifinde bulunduğunu söylemedi.
Hızlı Özet Göster
- Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu, CHP'li bazı milletvekillerinin kanala yönelik maddi menfaat teklifinde bulunduğunu öne sürdü.
- Mahiroğlu, AK Parti hükümetinden herhangi bir baskı veya tehdit almadıklarını, asıl şantajın CHP cephesinden geldiğini açıkladı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.
- Halk TV, CHP içindeki güç mücadelesinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinden yana tavır aldı.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının parayla alınıp satılmasına tepki göstermişti.
CHP içindeki taht, baht ve rant kavgaları, "fondaş" olarak bilinen muhalif medya organlarındaki çıkar ilişkilerini gün yüzüne çıkardı.
CHP'li Muharrem İnce'nin adını "mangır medyası" koyduğu fondaşlar yine CHP ekseninde kirli parasal ilişkileri tam göbeğinde yer alıyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın" sözleriyle işaret ettiği Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu, suskunluğunu bozdu.
ŞANTAJ HÜKÜMETTEN DEĞİL MUHALEFETTEN
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan firari patron Mahiroğlu, CHP'li bazı milletvekillerinin kanalı kontrol altına almak amacıyla kendilerine rüşvet teklif ettiğini öne sürdü.
Mahiroğlu, her gün "anti demokratik" ve "diktatör" olmakla itham ettikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı en ağır eleştirileri yapmalarına rağmen 7 yıldır herhangi bir uyarı almadıklarını ve Halk TV'ye kesilen cezaların yayın içerikli olup çoğunun yargıdan döndüğünü itiraf etti.
KİM O VEKİLLER
CHP'li milletvekillerinin Halk TV'yi istediğini, yandaş yayın karşılığında maddi menfaat teklifinde bulunduklarını öne süren Mahiroğlu, "Baskı, tehdit ve şantaj konusunda gemi azıya öyle almışlar ki, kürsüden açıkça hedef göstermeden öncesi de var. CHP'li bir vekil söyleşi yapıyor, 'Halk TV'yi bize verin, biz 3 ayda algıyı tersine çevirelim' diyor. Bir başkası 'Bizi destekleyin; maddi, manevi ne gerekiyorsa yaparız' diye telkinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Mahiroğlu, kirli teklifi hangi CHP'li vekillerin ilettiğini söylemedi.
İKTİDARDAN HİÇBİR TEHDİT MESAJI GELMEDİ
Açıklamasında muhalif yayın çizgilerine rağmen AK Parti hükümetinden herhangi baskı görmediklerini itiraf eden Mahiroğlu, asıl şantajın CHP cephesinden geldiğini vurguladı.
Mahiroğlu, "Yaklaşık 7 yıl önce satın aldığımız Halk TV'de muhalif tavrımıza ve sert eleştiriler içeren yayınlarımıza rağmen AKP iktidarı ya da devlet kurumlarının hiçbirinden ne uyarı aldık ne de tehdit mesajı. Çok cezalar kestiler, ekranı kararttılar ama tamamı faaliyet alanımız içinde denetleyici kurumla yaşandı. Cezaların çoğu da mahkemeden geri döndü." diye konuştu.
Mahiroğlu, mevcut süreçte baskı, tehdit ve şantaj konusunda bambaşka düzeyde olduklarını ifade ederek CHP yönetimini hedef aldı.
VİLLASINI BIRAKTI FİRAR ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2025 tarihinde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, söz konusu kararın yolsuzluk zanlısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerine dayandığını bildirmişti. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Mahiroğlu hakkında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılırken, firari şüphelinin İngiltere'nin başkenti Londra'ya sığındığı belirlenmişti.
Ayrıca 300 metrekarelik villasını kaçak inşaatla 700 metrekareye çıkaran Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapılmıştı. İddianamede, Mahiroğlu'nun imar kirliliğine neden olma suçunu işlediği vurgulanarak 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
KOLTUK KAVGASINDA TARAFINI SEÇTİ
CHP içindeki güç mücadelelerinin ayyuka çıktığı süreçte firari Mahiroğlu'nun kontrolündeki Halk TV, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinden yana tavır almıştı. Kanal yönetimi, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu aleyhine sert yayınlar yapmaya başlamış, parti içindeki medya savaşlarının derinleşmesine yol açmıştı.