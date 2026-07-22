Haluk Levent’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, depremzedeler için toplanan bağışları şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmak ve yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturma dosyasına göre, dernek bağışlarının bir kısmının kumar ve yasal bahislerde harcandığı, 2020-2026 yılları arasında yapılan 990 milyon liralık bahis işleminin 390 milyon lirasının kaybedildiği tespit edildi.