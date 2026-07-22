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Haluk Levent’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in resmi X hesabı erişime kapatıldı.

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Haluk Levent’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Kurduğu Ahbap Derneği ile özellikle seküler cenahın paralarını söğüşlediği tespitiyle tutuklanan Haluk Levent'e dijital kilit geldi.

Ahbaplar soruşturmasında yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütü suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Haluk Levent'in sosyal medya hesapları kapatıldı.

Levent'in "@haluklevent" uzantılı resmi X hesabı erişime engellendi.

Hakkında 70 milyon liralık karşılıksız çek cezası bulunan ve kaçma girişimi sırasında yakalanarak tutuklanan Haluk Levent’in sosyal medya hesapları engellendi. Hakkında 70 milyon liralık karşılıksız çek cezası bulunan ve kaçma girişimi sırasında yakalanarak tutuklanan Haluk Levent’in sosyal medya hesapları engellendi.

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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, depremzedeler için toplanan bağışları şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmak ve yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturma dosyasına göre, dernek bağışlarının bir kısmının kumar ve yasal bahislerde harcandığı, 2020-2026 yılları arasında yapılan 990 milyon liralık bahis işleminin 390 milyon lirasının kaybedildiği tespit edildi.

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Kendi adına banka hesabı açamadığı için asistanı Yeliz Kaya, eski şoförü İlker Çetin ve diğer çalışanlarının hesaplarını "havuz" olarak kullandığı belirlenen Haluk Levent'in, sadece asistanının hesapları üzerinden 3 yılda 19 milyar liralık şüpheli işlem hacmi gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

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Denetim raporları, Ahbap Derneğinin yurt dışından gelen milyonlarca dolarlık yardımı resmi makamlara bildirmediğini ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığını da ortaya koydu.

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Levent'in, alacaklılarını ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla "mide kanseri" olduğu yalanını yaydığına dair WhatsApp yazışmaları deşifre edildi.

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Ayrıca Levent'in, kardeşi Berkant Acil üzerinden CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına eklemlendiği, özellikle Şile Belediyesi'ndeki usulsüz ihalelerden elde edilen suç gelirlerinin aile fertleri ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı saptandı.

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Haluk Levent'in Başaran ailesine ait 22 değerli tapunun, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırma" bahanesi ve sahte yurt dışı fon vaatleriyle bedelsiz olarak ele geçirildiği iddia ediliyor.

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "kara para aklama" gibi suçlardan tutuklanan Levent'in, toplanan 158 milyon dolarlık devasa bağışa rağmen depremzedeler için söz verdiği konutların bir kısmını halen tamamlamamış olması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanıyor.

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Hakkında 70 milyon liralık karşılıksız çek cezası ve yurt dışı yasağı bulunan Haluk Levent, İstanbul Havalimanı üzerinden kaçma girişimi başarısız olunca bir tır dorsesinde saklanarak İzmir üzerinden Yunan adalarına firar etmeyi planladığı ancak Bursa'da kıskıvrak yakalandığı ifade ediliyor.

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