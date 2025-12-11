Ünlüler soruşturması genişliyor: Tolga Aykut gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık tarafından hazırlanan dosya doğrultusunda Aykut'u adresinde gözaltına aldı. Aykut'un gözaltı işleminin, ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunun yanı sıra birbirine bağlı çeşitli suçlamaların araştırıldığı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, haber spikeri Mehmet Akif Ersoy 'un tutuklanmasının ardından magazin dünyasının bilinen isimlerinden Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tolga Aykut

ERSOY'UN TUTUKLANMASININ ARDINDAN YENİ ADIM

Gözaltı kararının, kısa süre önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Soruşturma kaynakları, bu durumun Aykut'un da Ersoy'un tutuklanmasına yol açan süreçle bağlantılı olabileceği iddialarını güçlendirdiğini ifade etti.

Savcılık, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu bağlantıları mercek altına alırken, jandarma ekiplerinin gözaltı süreci boyunca medya, magazin ve yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri aydınlatmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Tolga Aykut'un, jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın gizlilik içinde devam ettiği, ilerleyen günlerde yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.