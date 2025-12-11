PODCAST CANLI YAYIN

Ünlüler soruşturması genişliyor: Tolga Aykut gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında haber spikeri Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda magazin dünyasında tanınan Tolga Aykut'un jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi..

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlüler soruşturması genişliyor: Tolga Aykut gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, haber spikeri Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından magazin dünyasının bilinen isimlerinden Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık tarafından hazırlanan dosya doğrultusunda Aykut'u adresinde gözaltına aldı. Aykut'un gözaltı işleminin, ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunun yanı sıra birbirine bağlı çeşitli suçlamaların araştırıldığı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Tolga AykutTolga Aykut

ERSOY'UN TUTUKLANMASININ ARDINDAN YENİ ADIM

Gözaltı kararının, kısa süre önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Soruşturma kaynakları, bu durumun Aykut'un da Ersoy'un tutuklanmasına yol açan süreçle bağlantılı olabileceği iddialarını güçlendirdiğini ifade etti.

Savcılık, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu bağlantıları mercek altına alırken, jandarma ekiplerinin gözaltı süreci boyunca medya, magazin ve yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri aydınlatmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Tolga Aykut'un, jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın gizlilik içinde devam ettiği, ilerleyen günlerde yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı bugün! Zamda üst sınır ne olacak?
D&R
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi! İBB'den İstanbul'a zam yağmuru: İSPARK, Kent Lokantası, mezarlık...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları
5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu