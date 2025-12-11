PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Bakırköy’de ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını duyuran Bakan Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeyle bu ihlalin 46 bin TL cezadan ehliyet iptaline kadar uzanan ağır yaptırımlarla karşılık bulacağını vurguladı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına girerek tüm uyarılara rağmen yol vermeyen H.M.A. adlı sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada sürücü hakkında yapılan işlemi "gereği yapıldı" mesajıyla duyurdu.

İstanbul’da ambulansa yol vermeyen sürücüye yaptırım uygulandı

46 BİN TL PARA CEZASI, 30 GÜN EHLİYETE EL KOYMA VE TRAFİKTEN MEN!

Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu teklifinde ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere uygulanacak yaptırımları da paylaştı. Buna göre söz konusu ihlali işleyen sürücülere 46 bin TL idari para cezası, 30 gün ehliyete el koyma ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, geriye dönük 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin ehliyeti tamamen iptal edilecek.

"BU SORUMSUZLUĞUN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ"

Bakan Yerlikaya, ambulanslara yol vermemenin hayati sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz" dedi. Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak ambulansa yol vermeyen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi ve "Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜYE GEREĞİ YAPILDI!

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

GEREĞİ YAPILDI! BU SÜRÜCÜ 5 YIL İÇİNDE AMBULANSA 2. KEZ YOL VERMEZSE, EHLİYETİ İPTAL EDİLECEK

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen H.M.A. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı✅

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre:
Geçiş Üstünlüğü Olan Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeyenlere;
🔻46 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,
🔻Sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve
🔻Aracını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.
🔻Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz.

Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir.

Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"❗️

