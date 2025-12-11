İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına girerek tüm uyarılara rağmen yol vermeyen H.M.A. adlı sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada sürücü hakkında yapılan işlemi "gereği yapıldı" mesajıyla duyurdu.

İstanbul’da ambulansa yol vermeyen sürücüye yaptırım uygulandı

46 BİN TL PARA CEZASI, 30 GÜN EHLİYETE EL KOYMA VE TRAFİKTEN MEN!

Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu teklifinde ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere uygulanacak yaptırımları da paylaştı. Buna göre söz konusu ihlali işleyen sürücülere 46 bin TL idari para cezası, 30 gün ehliyete el koyma ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, geriye dönük 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin ehliyeti tamamen iptal edilecek.