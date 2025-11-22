TBMM’de 32 oyla İmralı ziyareti kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda yürütülen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gitme kararı aldı. CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada, AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirdi. 32 evet oyla İmralı kararı çıktı.

İmralı'ya MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den Hüseyin Yayman, DEM'den Gülistan Koçyiğit ve Yeni Yol Grubun'ndan ise Mehmet Emin Ekmen'in gideciği açıklandı. CHP'den "İmralı için üye vermeyeceğiz" açıklaması geldi.