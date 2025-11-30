Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan SABAH'a 40. yıl tebriği! Cevdet Yılmaz, Numan Kurtulmuş, kabine... Peş peşe mesajlar

Üzülerek ifade etmek isterim ki, 27 Mayıs'tan itibaren her on yılda bir tekrarlanan antidemokratik müdahalelerin hemen hiçbirinde medyamız, demokrasiden yana tavır koyan bazı cesur isimleri saymazsak, başarılı bir sınav veremedi. Gazete manşetleri, sayfa köşeleri, televizyon ekranları, siyaseti ve toplumu yönlendirmek, siyasetçiyi hizaya sokmak, hatta alenen tehdit etmek amacıyla hoyratça kullanıldı. Bilhassa 28 Şubat postmodern darbesinin karanlık atmosferinde, en başta şahsım olmak üzere, milletçe hepimiz bunu çok acı biçimde tecrübe ettik. Bundan sadece demokrasimiz değil, basınımız da olumsuz etkilendi. Vesayet odaklarının sözcülüğünü üstlenen kalemşorlar sebebiyle medyamız çok ciddi güven erozyonuna uğradı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti'nin iktidara gelmesi, ülkemizde her alanda bir milat oldu. Ekonomiden siyasete, eğitimden temel hak ve özgürlüklere geniş bir yelpazede hayata geçirdiğimiz reformlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız gibi basınımızı da dönüştürdü. Türk basını, demokratikleşme hamlelerimize paralel olarak, zamanla daha çoğulcu, daha özgürlükçü, daha renkli ve bağımsız bir yapıya kavuştu. 27 Nisan e-bildirisinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletimizin karşı karşıya kaldığı nice vesayet teşebbüsünün, nice saldırının, nice alçaklığın püskürtülmesinde basınımızın işte bu yeni yapısının önemli payı vardır. Cuntacılar ve elitler yerine, milletin ve milli iradenin yanında saf tutan medya, bugün Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun lokomotiflerinden biri haline gelmiştir.

Türkiye'nin demokratikleşme tarihi, sadece siyasi sistemin ve partilerin değişimini değil, aynı zamanda medyanın değişimini, dönüşümünü ve demokratikleşmesini de anlatır. Mesela, merhum Adnan Menderes ve arkadaşları en şedit tepkiyi dönemin medyasından görmüştür. 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne giden yolun taşlarını döşeyen aktörlerin en başında, sonradan asparagas olduğu anlaşılan haberleriyle, maalesef gazeteler vardı. Aynı şekilde, 12 Eylül darbecilerine manşetlerinden selam çakan medya kuruluşlarımız hâlâ hafızalardadır.

Tercüman-ı Ahval'den bu yana, 165 yıllık Türk basın tarihinde gazetelerimiz milletimizin sesi soluğu olmuş; özellikle İstiklal Harbi günlerinde gazete ve gazetecilerimiz işgal kuvvetlerine karşı adeta cephe savaşı vermiştir. Ancak tek parti dönemiyle beraber ülkemizin siyasi, beşeri ve sosyal hayatına egemen olan jakoben anlayış, matbuatımıza da sirayet etmiştir. Asıl misyonuna uygun şekilde halkın hakkını savunan, halk adına hesap soran, halkın çıkarlarını koruyan bir yaklaşımdan ziyade mütegallibe adına halkı tedip ve tehdit eden bir zihniyet, ne yazık ki Türk basınında uzun süre hâkim olmuştur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan EMİNE ERDOĞAN: SABAH TÜRKİYE YÜZYILI'NDA MİLLETİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan, SABAH Gazetesi, 40 yıldır ilkeleri doğrultusunda habercilik yapıyor ve toplumsal değerlerimizi ön planda tutuyor. Türkiye Yüzyılı'nda da milletin sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. Emine Erdoğan'ın SABAH'ın 40. yıl dönümü nedeniyle şu mesajı paylaştı: Gazetecilik, en kısa tanımıyla bir hakikat mücadelesidir. Tarihimiz boyunca, gazete sayfalarında sayısız gerçeğe ışık tutuldu, özgürlük ve hak mücadeleleri dile getirildi, baskı altında yaşayan milyonların sesi duyuruldu. Halkın nabzını tutan gazeteciler, her zaman gerçeklerin peşinden giderek, hak arayışlarına ve adalete hizmet ettiler. Demokrasinin sağlanmasında önemli bir rol oynadılar. Millet iradesini hedef alan müdahalelerin ve vesayet zihniyetinin karşısında durdular. Toplumsal hafızanın canlı tutulmasında hayati bir rol üstlendiler. Bugün, dezenformasyonun gerçeği gölgelediği, algıların hakikatin önüne geçtiği bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde, ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazeteciliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Ne mutlu ki, gazeteler hâlâ güvenilir bilginin kaynağı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda; Sıfır Atık Hareketi'nden kadın ve çocuk haklarına, ailenin karşı karşıya olduğu tehditlerden adil bir dünya çağrısına kadar, birçok önemli meseleyi gündeme taşıyarak, hem toplumsal farkındalık oluşturuyor hem de çözüm arayışlarına katkı sunuyorlar. Bunun yanında, dünyanın dört bir yanında meydana gelen olaylarla ilgili yaptıkları doğru ve kapsayıcı haberlerle, küresel vicdanın bir parçası olmamızı sağlıyorlar. SABAH Gazetesi , 40 yıldır, bu ilkeler doğrultusunda habercilik yapıyor, toplumsal değerlerimizi ön planda tutuyor ve Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye Yüzyılı'nda da hakikatin yanında duran çizgisiyle milletimizin sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. SABAH Gazetesi ailesinin 40. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.







CEVDET YILMAZ: SABAH MİLLİ DURUŞUMUZUN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "SABAH, hem demokratik olgunluğumuzun hem de milli duruşumuzun güçlü bir yansıması olmuştur" ifadeleri kullandı.



Yılmaz'ın mesajından öne çıkanlar şu şekilde:



Basın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru; toplumun ortak bilincini, değerlerini ve beklentilerini yansıtan güçlü bir iletişim köprüsüdür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal farkındalığın artması ve demokratik kültürün gelişmesi açısından üstlendiği sorumluluk büyük önem taşır. Kırk yıldır yayın hayatını sürdüren SABAH Gazetesi, Türkiye'nin yakın tarihinde demokrasinin gelişimi, milli iradenin güçlenmesi ve toplumsal istikrarın korunması yönünde önemli bir rol oynamıştır. Zorluklar, krizler ve vesayet dönemlerinde dahi halkın sesini duyurmayı, hukukun üstünlüğünü ve demokratik meşruiyeti savunmayı ilke edinmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, güçlü demokrasi, kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilir refah hedefleriyle yoluna devam etmektedir. Bu süreçte, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışına sahip medya kuruluşlarımız, doğru bilgiye erişimi kolaylaştırarak toplumsal güveni pekiştirmektedir. Bilgi kirliliği ve dezenformasyonun yaygınlaştığı günümüzde, milli basının sağduyulu, gerçeklere dayalı ve toplum yararını önceleyen tutumu her zamankinden daha değerlidir. Bu yönüyle SABAH, hem demokratik olgunluğumuzun hem de milli duruşumuzun güçlü bir yansıması olmuştur. Bu vesileyle SABAH Gazetesi'nin 40. yılını kutluyor; yöneticilerine, tüm çalışanlarına ve bugüne kadar emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyor, yayın hayatlarında başarılar diliyorum.









"SABAH, HER ZORLU DÖNEMDE MİLLİ İRADEDEN YANA TAVIR SERGİLEDİ"



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "SABAH, her zorlu dönemde milli iradeden yana tavır sergiledi" dedi.



İşte Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar:



Sabah Gazetesi'nin kırkıncı yılına ulaşması, basınımızda bir dönem hikâyesi olmanın ötesinde, Türkiye'nin engin demokrasi tecrübelerinin ve kazanımlarının da tanıklığıdır. Bu vesileyle, Türkiye'de basının serencamına, demokrasi yolculuğuna ve bu iki alanın birbirini nasıl büyüttüğüne değinmek istiyorum.

Halkın sesi olarak basın; düşünce, eleştiri ve kanaat alanını çoğaltarak tüm vatandaşlarımızın önünü açmakla görevlidir. Ülkemizde medya, kimi dönemlerde vesayet odaklarının sözcülüğünü yapsa da çoğunlukla millet iradesinin yanında durarak tarihi değiştiren bir rol oynamıştır.

Medya, kamunun aynası olmanın ötesinde, millet iradesinin kurumsallaşmasına katkı sunan bir denetleme ve denge alanıdır. Devlet aklını uyanık ve toplum vicdanını diri tutar.

Türkiye, demokrasi yolculuğunu her dönemeçte yeniden tanımlamak zorunda kalan bir ülkedir. Darbeler, muhtıralar, yargı vesayeti ve bürokratik operasyonlar...

Son 40 yıla baktığımızda, 28 Şubat post-modern darbesinde manşetlerle siyaseti dizayn etmeye çalışan bir medya iklimi gördük. 27 Nisan e-muhtırasında, dijital çağın vesayet diline şahit olduk.

Meşum 367 kararıyla, hukuk eliyle siyasete müdahalenin meşrulaştırılmak istendiği günlerde, basının bir bölümü bu müdahalenin taşıyıcısı oldu ama büyük bölümü milletin tercihlerini koruma cesaretini gösterdi.

2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davasında da mesele, halkın sandıkta kurduğu iradeydi. Tüm bu dönemlerden sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde basınımız milli dayanışmayı, hukuk devletini ve meşruiyet ilkesini savunarak darbelere karşı özgürlüğün sesi oldu.

Sabah Gazetesi, bu çetin dönemlerde hem eleştiren hem de demokratik yol gösteren bir çizgide durmayı başardığında, sağduyunun sesi olabildi.

Basının bir diğer büyük sınavı, kriz anlarında gösterdiği etik duruştur. Medya, güç karşısında eğilmediğinde hürriyetin teminatıdır ve fikir dünyasındaki direnci aktarır. Bu direnç hem siyasetin hem basının ortak yaşam kaynağıdır.

Bugün geldiğimiz aşamada Türkiye, demokratikleşme yolculuğunda birçok vesayet eşiğini aşmıştır. Artık tartışmamız gereken, kazanımlarımızı nasıl derinleştireceğimizdir. Bu çerçevede, yeni bir sivil ve kapsayıcı anayasa ihtiyacı, toplumsal sözleşmemizin güncellenmesi anlamına gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi planlanan iç tüzük değişikliği çalışmaları, siyasetin verimliliğini artırmak ve millet iradesini yasama sürecine daha doğrudan yansıtmak için gerekmektedir. Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanununda yapılacak reformlar, rekabeti adil, temsil sistemini daha katılımcı hale getirmeyi hedeflemek zorundadır.

BASIN HALKIN MÜTTEFİKİDİR

Bahsettiğim reformların ruhu, medyanın özgürlük alanıyla paraleldir. Çünkü bir ülkenin basını ne kadar özgürse, siyaseti de o kadar olgundur. Hiç şüphesiz özgürlük, sorumluluktan azade değildir. Basın özgürlüğü, hakikati koruma, gerçeği araştırma ve kamu vicdanına hizmet etme yükümlülüğüdür.

Haberi manipülasyona dönüştüren, bilgiyi ideolojiye hapseden bir yayıncılık, özgürlüğü yozlaştırır. Fakat kamusal sorumluluğu önceleyen ve eleştiriyi kurucu bir zeminde kullanan basın, halkın en büyük müttefikidir.

Türkiye, son yirmi yılda vesayetçi zihniyetin izlerini silerken toplumsal dayanışma sınavlarını da verdi. Terörle mücadelede, ulusal güvenliğin sağlanmasında ve milli birliğin tahkiminde basının dili, toplumsal psikolojinin aynası olmuştur. Farklı görüşlere yer verirken devletin birliği, milletin bütünlüğü ve toplumsal barış gibi konularda milli hassasiyeti koruyan bir duruş sergilemiştir.

Basın, milletin gözü, kulağı ve kalbidir. Bir manşet bazen ülkenin gündemini değiştirirken, bazen bir haber toplumsal bir yarayı sarar.

Türkiye'nin demokrasi serüveni, sürekli güçlenerek ilerleyen bir yolculuktur. Bugün hâlâ önümüzde duran sorular; hakikatin nasıl korunacağı, dezenformasyonla nasıl mücadele edileceği ve dijital çağda basının etik sınırlarını nasıl çizeceğimiz sorularıdır. Bu soruların cevapları, toplumun ortak bilincinde şekillenmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, basının özgür ve sorumlu, eleştirel ve yapıcı, çoğulcu ve ortak değerlere bağlı bir çizgide kalmasını egemenliğimizin bir teminatı olarak görüyorum. Basın, demokrasinin paydaşıdır. Ülkemizin gücü, fikir çeşitliliğini tehdit değil zenginlik olarak görmesinden gelmektedir.

Türkiye, devletiyle milleti arasındaki güveni pekiştirdikçe güçlenmektedir. Ben, Meclis'in çatısı altında, kalemini kamu yararına tahsis eden her gazeteciyi, editörü ve foto muhabirini demokratik ortaklığımızın emektarı görüyorum. Sabah Gazetesi'nin kırk yıllık birikimi, tartışmalarıyla ve katkılarıyla, bu ortaklığın sayfalarına düşülmüş etkin bir nottur.

Bugün ihtiyacımız olan, farklılıkları çoğaltan değil, ortak paydaları genişleten bir yayıncılık; anlık fırtınalara değil, kalıcı adalete yatırım yapan akıldır.

MERHAMET DİLİNİ KURALIM

Türkiye, bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluk; adalet, hakikat, diyalog ve dayanışma gibi değerlerle büyümektedir. Basın, bu değerleri koruduğu sürece hem milletin sesi hem de insanlığın umudu olacaktır. Kardeşliği yücelten ve merhametin dilini kuran bir medya anlayışı, huzurun teminatıdır.

Sabah Gazetesi, kırk yıllık yayın hayatında kimi zaman tartışmaların ortasında, kimi zaman fırtınaların karşısında yer aldı. Kırk yılın sonunda elde kalan, büyük bir hafızadır. Bu hafıza, Türkiye'nin demokrasiye, milli iradeye, kardeşliğe ve toplumsal barışa inancını kayıt altına almış bir bellektir.

Bu vesileyle, tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyor, emeği geçen tüm basın mensuplarını ve kırk yılın emeğini kültür hafızasına dönüştüren Sabah Gazetesi'ni tebrik ediyorum. Milletimizin ortak geleceğine sözün, bilginin ve aklın gücüyle katkı sunan herkese gönül dolusu teşekkür ediyorum.