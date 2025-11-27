PODCAST CANLI YAYIN

Kent uzlaşısı davasında 9 tutukludan 7'si tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik "Kent uzlaşısı" soruşturması tamamlandı. 10 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme 7 kişinin tahliyesine karar verirken, 2 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de olduğu 10 şüphelinin "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme 7 kişinin tahliyesine karar verirken, duruşma 18 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik "Kent uzlaşısı" soruşturması tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşma salonu (AA)Duruşma salonu (AA)

SANIKLARIN AVUKATLARI KATILDI

Davanın üçüncü duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aydın, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir ve avukatlar katıldı.

Salona sadece avukatlar ve milletvekilleri alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Arslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı.

Duruşma (AA)Duruşma (AA)

7 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe'nin tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Turabi Şen ile Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Şubat 2026'ya erteledi.

