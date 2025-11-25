İstanbul Boğazı yoğun sisin ardından gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi. Görüş mesafesini yer yer düşüren ve Boğaz trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olan sis bulutlarıyla mega kent adeta beyaza büründü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı. Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hâle geldi.

Sis (İHA)



BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ AÇILDI



Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, havadan dron ile çekilen görüntüler ise İstanbul Boğazı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabah saatlerinde çiftl yönlü askıya alınan gemi trafiği öğleden sonra açıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldı." denildi.