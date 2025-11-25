Tüketiciler açısından önemli bir emsal karara imza atan Yargıtay, iki kez motoru değişen sıfır otomobille ilgili dikkat çeken bir hükme vardı. İstanbul'da bir bayiden satın aldığı aracın sürekli arızalanması üzerine hakkını arayan vatandaş, talebi reddedilince soluğu mahkemede aldı.

Olayın detayları şöyle:

3 AY İÇİNDE 3 KEZ MOTOR ARIZASI OLUŞTU

İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2016'da bayiden 176 bin 713 avro karşılığında sıfır otomobil satın aldı.

Otomobilinin periyodik bakım ve tamiratını yetkili serviste yaptıran vatandaşın aracı, 2019'da seyir halindeyken motor arızası verdi.

Yetkili servise götürülen araç, 99 gün sonra motor değişimi yapılarak sahibine teslim edildi. 3 gün sonra aynı arızayı veren araç, yeniden servise götürüldü ve 84 gün sonra motor değişiminin ardından sahibine verildi.

Teslimden 2 gün sonra hararet ikazı veren otomobil üçüncü kez servise götürüldü. Burada parça değişimi yapılması gerektiği cevabını alan vatandaş, bu sefer onarıma izin vermedi.