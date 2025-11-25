Başkan Erdoğan davet etti: Aziz Sancar ilk kez katılacak

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın daveti üzerine ilk kez kendi adına düzenlenen ödül törenine katılacak.

Kurultay kapsamında yarın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" töreninin düzenleneceğine işaret eden Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geldiğini ve bu törene ilk kez katılacağını dile getirdi.

Ankara'da dün başlayan 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında çeşitli toplantılara katıldığını anlatan Sanca r, "Buradaki 3-4 toplantıya katıldım. TÜSEB gerçekten çok güzel iş yapıyor. Türkiye'nin sağlık ülkesi olması dolayısıyla çok ümitliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun bir yolculuk sonrası Ankara'ya ulaştığını belirten Sancar, "Bu yaşımda uzun yolculuklar yoruyor ama geldim ve çok memnun oldum." dedi.

AZİZ SANCAR İLK KEZ KATILACAK Kurultaya ve 9 yıldır kendi adına düzenlenen "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" törenine katılmak üzere Ankara'ya gelen Prof. Dr. Sancar, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK TIBBI DÜNYA ÖNCÜLERİNDEN

Türkiye'nin tıp alanındaki çalışmalarının da çok iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Sancar, "Türk tıbbı, dünya öncülerinden biridir. Teknoloji alanında hala Avrupa, Amerika düzeyinde değiliz ama hızla yaklaşıyoruz. İnşallah yakında onlarla yarışırız." dedi.

Prof. Dr. Sancar, çocuklara ve gençlere bilime katkı vermeleri çağrısında bulunarak, "'Bilim yapmakla hem ülkemize hem insanlığa daha çok yararınız olur.' derim." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki hücre ve gen tedavisi alanındaki çalışmaları da değerlendiren Sancar, "Gördüğüm kadarıyla dünya seviyesinde, Amerika seviyesinde ama gen tedavileri ve hücre tedavileri hala başlangıç devresinde. Çok yatırım ve araştırma var. Sonunda olumlu sonuçlar olacağını bekliyorum." diye konuştu.