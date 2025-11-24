Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular

TAKVİM'in foyasını belgelerle ortaya çıkardığı FETÖ'cü Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti. X'in şeffaflık güncellemesi sonrası Çiçek'in yeni açtığı hesabın konumu da Hollanda çıktı. Yüzlerce kez Bylock kullanan, "Yapının içinde bulundum" diyerek FETÖ ile bağını kabul eden Çiçek için CHP-İBB trolleri, Kemalist hesaplar ve FETÖ ajanlarıyla organize oldu. Firari FETÖ'cü'ye Halk TV yazarı Ayşenur Arslan ve "darbe" anketi yapan İmamoğlu'nun akademideki trollerinden Emrah Gülsunar'ın destek verdiği görüldü.