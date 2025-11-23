PODCAST CANLI YAYIN

Doğu Akdeniz 2025 Tatbikatı: Türkiye 15 ülkeye ev sahipliği yapacak!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanan Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı kapsamında basın brifingi gerçekleştirildi.

Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan TCG Sancaktar fırkateyninde düzenlenen brifingde, Deniz Kurmay Binbaşı Ali Ercüment Opçin sunum yaptı.

Binbaşı Opçin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri Eğitim ve Tatbikat Programı doğrultusunda iki yılda bir icra edilen Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın bu yıl da kapsamı genişletilmiş şekilde Donanma Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Opçin, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile NATO Daimi Görev Grupları ve davetli ülke unsurları arasında birlikte çalışabilirliği artırmak, müşterek harekat kabiliyetlerini değerlendirmek ve çok tehditli ortamda görev icra etme yeteneğini geliştirmek amacıyla planlandığını belirtti.

EV SAHİBİ TÜRK DENİZ KUVVETLERİ

Tatbikatın hedefleri arasında çok uluslu bir ortamda harekat kabiliyetlerini geliştirmek olduğunu ifade eden Opçin, "Bununla birlikte fiili silah atışları ve temel deniz harekat eğitimlerini icra etmek, afet, insani yardım ve kriz senaryolarında reaksiyon kabiliyetini artırmak, lojistik planlama, komuta-kontrol ve çok uluslu destek usullerini uygulamak, müttefik deniz kuvvetlerinin karmaşık tehdit ortamlarındaki karar verme ve angajman kurallarını uygulama kabiliyetini göstermeleri yer almaktadır" dedi.

27 GEMİ, 4 DENİZALTI, 18 HAVA UNSURU, 5 HELİKOPTER, 44 F-16 UÇAĞI, 4 SAHİL GÜVENLİK BOTU

Bu yıl gerçekleştirilen tatbikata ev sahibi Türk Deniz Kuvvetleri olarak 27 gemi, 4 denizaltı, 18 hava unsuru, SAT ve SAS timleri ile iştirak ettiklerini vurgulayan Opçin, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 4 sahil güvenlik botunun görevlendirildiğini dile getirdi.

15 ÜLKE 83 PERSONEL

Opçin, tatbikatta toplam 30 gemi ve 67 hava unsurunun görev aldığını kaydetti. NATO görev gruplarının yanı sıra 15 ülkeden 83 personel, gözlemci ve unsurlarıyla tatbikata katılacak.

Opçin, "Tatbikat faaliyetleri kapsamında 24-26 Kasım'da Muharebe Yetenek Artırımı / Kuvvet Entegrasyonu eğitimleri, 27-29 Kasım'da Serbest Oyun faaliyetleri, 2 Aralık'ta Seçkin Gözlemci Günü ve Basın Günü, 3 Aralık'ta tatbikat sonrası değerlendirme brifingi yapılacaktır. Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Sarısu Plajına istinaden gemiden hedefe ve kıyıya manevra, sıhhi tahliye, halattan serbest kayma, posta çantası ile malzeme transferi ve tören geçişi faaliyetleri gerçekleştirilecektir."

Türk askeri (DHA)Türk askeri (DHA)Opçin, Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatının Türk Deniz Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası görevlerdeki etkinliğini, caydırıcılığını ve çok uluslu harekatlara uyum kabiliyetini bir kez daha ortaya koyacak kapsamlı bir faaliyet olarak icra edildiğini ifade etti.

Basın brifingine, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral İlyas Ergel, NATO Daimi Deniz Kuvveti Komutanı Radm Francesco Lavazzo, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Komutanı Fortunato Genovese ile komodorlar, Türk ve yabancı gemi komutanları ile 15 ülkeden yabancı katılımcı ve gözlemciler de katıldı.

