İstanbul gezisi ölümle bitti! Taksi şoförü Ahaber'e o günü tek tek anlattı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek Ailesi, zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve iki çocuklarını ilk gün hastaneye yetiştiren taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, yaşadıklarını AHaber canlı yayınında anlattı: 12 Kasım Saat 11.20 gibi Kadırga Limanı'nın önünde aile aracımın önüne atlayıp, feryat getirerek 'Bizi en yakın hastaneye götürün lütfen' dediler. Aracıma aldım. 'Samatya Hastanesi'ne mi Bezmialem mi' dedim. 'Bezmialem' dediler. Aile çok telaşlıydı. Konuşacak durumda değillerdi.

KIZ KAN KUSUYORDU

Sonra bir baktım, kız çocuğu kusuyor, balgamlı kan tarzında kusuyordu. Poşet uzatıp verdim. Anne zaten baygındı, kafasını bir cama, bir koltuğa yaslıyordu. Ben de sonra bir paniğe girdim. Bir an önce yolun bitmesini, hastaneye varmayı istedim. Panikledim. Ama zamanında hastaneye vardık. Acile bıraktım. Anne hastaneye kadar hiç konuşmadı. Sadece araçtan inerken, 'Teşekkür ederiz bizi hastaneye getirdiğin için" dedi, vedalaşıp gittiler. Taksi ücreti bile talep etmedim. 'Durumunuz çok acil, şu an parayla uğraşmayın' dedim. 'Yok' dedi, 'Olmaz' dediler. Taksi ücretini verip hemen acile koştular.

DUYUNCA ŞOK OLDUM

Sabah durağa gidip aracı teslim aldığımda, taksici arkadaşlarım Fatih'teki bu olayı konuşuyordu. Videoyu izledim, adeta şok oldum. 'Bu aileyi dün ben hastaneye götürdüm. Nasıl böyle bir şey olur, zamanında da hastaneye gittik' dedim. Ne yazık ki talihsiz haber geldi. Ben zaten 4 gündür resmen psikolojim bozuldu, işime de odaklanamıyorum, çalışamıyorum. Bayağı bir üzdü bu olay bizi.



BABA: TATİL BANA YARAMIYOR



Baba daha iyi durumdaydı. Anne ve çocukların bilinçleri yerinde değildi. Baba sadece konuşabiliyordu. Bir de baba 'Ne zaman İstanbul'a gelsem hep olaylar yaşıyorum. Geçen sene de gelmiştim, motosiklet kazası geçirmiştim, kolumu bacağımı kırdım. İstanbul tatili bana yaramıyor' dedi. Ben de dinleyerek sakinleştirmeye çalışıyordum babayı. Trafik halinde olduğum için çok zor bir yolculuk yaşadık.



HAŞERE İLAÇLARINA REÇETE



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Böcek ailesinin haşere ilacından zehirlendiği şüphesi üzerine yeni uygulamaları hayata geçireceklerinin altını çizdi. "Artık zirai ilaçlarda bitki koruma ilaçları da beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek" dedi. Yumaklı sokak satıcılarına yönelik denetimlerin arttırılacağını belirterek, "7/24 denetleme olacak" sözlerini kaydetti.



TEDAVİDE İHMAL YOK



Bakan Kemal Memişoğlu, Böcek Ailesi'nin tedavisinde sorun saptanmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi. "İki hastane de yeterli hastaneler. Gerekli müdahaleleri arkadaşlar yapmışlar. Ama biz her ihtimale karşı yine de inceleme yapıyoruz. Ama iki hastane de Türkiye'nin en iyi hastaneleri. İlk intiba olarak orada bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz. Ama yine de inceleme yapıyoruz. Adli süreç devam ediyor, sonucu bekliyoruz" dedi.



TABELA ŞİRKETİ



Oteli ilaçlayan firmanın sahibi Zeki K., oğlu ve bir çalışan gözaltında. Zeki K. ifadesinde, işyerlerinin olmadığını belirterek "HomeOfis olarak faaliyetleri sürdürürüz. İnternet üzerinde sayfamız vardır. Buradan görenler bize iletişim kurarlar. Sadece haşere ilaçlaması yaparız" dedi. Adli Tıp ön raporunda Böcek Ailesi'nin ölüm nedeninin "kimyasal madde" kaynaklı olduğu belirtildi.