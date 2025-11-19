PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Tanker gemisinde zehirlenme vakası! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Demokrasi Ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama Bayraklı 'Swanlake' isimli tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 mürettebat ise hastaneye kaldırıldı. Gemide Rusya vatandaşı 13 mürettebatın olduğu öğrenildi. Öte yandan gemide kalan 10 mürettebatın ise tahliye çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Tanker gemisinde zehirlenme vakası! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yaklaşık 2 mil güneyinde Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme olayı meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:

19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir.
İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır.
Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir.

