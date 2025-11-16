İmamoğlu suç örgütü çökertildi! 80 milyar lira kamu zararı ve rüşvet şoku açığa çıktı

İmamoğlu Suç Örgütü (İSÖ) ile ilgili hazırlanan iddianamede, ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. İddianamede örgütün en büyük gelir kaynağının 'hafriyat döküm alanları' olduğu belirtilirken, 2021 ile 2025 yılları arasında gerçekleşen kaçak döküm eylemine yer verildi. Örgütün Cebeci Maden bölgesinde bulunan maden rezervlerine gerçekleştirdikleri kontrolsüz, kaçak ve niteliksiz dökümler nedeniyle zarar gördüğü, toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapıldığı, bu nedenle maden varlığında zarar vererek 80 milyar tutarında kamu zararına yol açtıkları kaydedildi.

ŞAHSİ HESAPLARA GİTTİ

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi verilerine göre yapılan hesaplamada örgütün kontrolündeki alana yapılan izinsiz hafriyat dökümü 31 milyar 227 milyon 440 bin 328 lira gelir elde edildiği değerlendirildi. Bu paranın da İSTAÇ'a gitmesi gerekirken bir kısmının örgüt mensuplarının şahsi zenginleşmelerinde bir kısmının ise 'ekosistem' adı verilen siyasetin dizaynı amaçlı kurulan havuza aktarıldığı belirtildi.



KREŞ PARA ALDILAR

İşadamlarını haraca bağlayan İmamoğlu ve ekibinin, kreş yapımı için 54.5 milyon lira değerinde çek ve 3 daire aldıkları iddia edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2017-2023 yılları arasında şüpheliler tarafından firma sahiplerinden, taleplerini yerine getirmek amacıyla doğrudan kreş yapımı karşılığında 19 milyon 220 bin lira, 1 milyon 850 bin dolar, toplam 54 milyon 545 bin lira değerinde çek ve 3 dairenin temin edildiği iddia edildi. BAĞIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

İddianamede, "Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütü soruşturma dosyasının bütününden anlaşıldığı üzere, kuruluş yeri Beylikdüzü'nden 19 Mart 2025 tarihine kadar, iş insanlarından rüşvetleri ilk olarak 'sosyal yardım' adı altında kreş, okul, yurt, vb. gibi masumane kamuya faydalı yatırım bahaneleriyle talep etmiş, söz konusu talebin kabul edilmesi durumunda ise bu alanlarda kullanılacağı bahanesiyle nakit, çek, banka havalesi gibi yöntemlerle rüşvet paralarının genellikle örgüt yöneticileri Fatih Keleş veya Adem Soytekin tarafından tahsil edilerek örgüt 'Sistem'ine aktarıldığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.



4.4 MİLYAR TL'NİN KAYNAĞI BELİRSİZ



Soruşturma dosyasına göre, Ali Nuhoğlu'na ait NEORAY firmasına verilen yol yapım ihalesinin alt yüklenicisi de Murat Gülibrahimoğlu oldu. BDDK ve MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 458 milyon 11 bin 747 TL tutarında kaynağı belirsiz para girişi tespit edildi. Paraların büyük kısmının "Boğaziçi İmar" dosyası ve kaçak hafriyat faaliyetlerinden elde edildiği, ıslak imzasız nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.



BİRÇOK İŞADAMI TEHDİT EDİLDİ



Ekrem İmamoğlu,'nun siyasi hırsı nedeniyle, bazı iş adamlarından da rüşvet istendiği ortaya çıktı.