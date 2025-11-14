Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı! Eşi asker montuyla veda etti

Şehidin eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. (İHA) EŞİ ASKER MONTUYLA UĞURLADI Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen 'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

Protokol üyeleri, törende evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen'in ailesine başsağlığı diledi.

Törene babası Şeref İlgen (ortada) de katıldı. (AA)

İlgen'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.