PODCAST CANLI YAYIN

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı! Eşi asker montuyla veda etti

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi. Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı! Eşi asker montuyla veda etti

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. (AA)Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit İlgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Şehit eşini askeri montuyla son yolculuğuna uğurladı

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene annesi Meryem İlgen (ortada) de katıldı. (AA)Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene annesi Meryem İlgen (ortada) de katıldı. (AA)

Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. (İHA)Şehidin eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. (İHA)

EŞİ ASKER MONTUYLA UĞURLADI

Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. (İHA)Şehidin eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. (İHA)

Protokol üyeleri, törende evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen'in ailesine başsağlığı diledi.

Törene babası Şeref İlgen (ortada) de katıldı. (AA)Törene babası Şeref İlgen (ortada) de katıldı. (AA)

İlgen'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Türk Telekom
Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı! Eşi asker montuyla veda etti
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında
Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 alçaklığına tepki: Gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz
Filistin Devleti’ne giden yol! ABD BMGK’ya taslak sunacak: O ülkelerden itiraz
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?
İlk vukuatı değil! Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü
Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek | Cenaze programı belli oldu
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Hafta sonu kar yağacak mı? MGM’den 6 il için sarı kodlu şiddetli kar uyarısı: O saat aralığında pik yapacak
Hırvatistan'da şehit olan Hasan Bahar'ın Muğla'da ölümden döndüğü ortaya çıktı
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?