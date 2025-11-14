PODCAST CANLI YAYIN

DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak: Bakanlık “Kontenjanlarda değişiklik yok” dedi

DUS ve YDUS’un yılda iki kez yapılması uygulamasından vazgeçildi. Sağlık Bakanlığı, sınavların yılda bir kez düzenleneceğini açıklarken kontenjanlarda herhangi bir azaltma olmayacağını duyurdu.

Giriş Tarihi:
DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak: Bakanlık “Kontenjanlarda değişiklik yok” dedi

Sağlık Bakanlığı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) artık yılda bir kez yapılacağını açıkladı. Kararın, 24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alındığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, ÖSYM tarafından uygulanan TUS, YDUS, DUS ve EUS sınavlarının yılda 7 kez düzenlenmesi ve bu sonuçlarla 20 farklı yerleştirme sürecinin yürütülmesi, takvimlerde çakışmalara ve adaylar açısından mağduriyetlere yol açıyordu. Kurulun bu nedenle DUS ve YDUS'un yılda tek sınav şeklinde yapılmasını uygun bulduğu kaydedildi. TUS ise yılda iki kez yapılmaya devam edecek.

KONTENJANLAR SABİT KALACAK

Bakanlık, sınav sayısındaki değişikliğin kontenjanlara yansımayacağını özellikle vurguladı. Açıklamada, DUS ve YDUS için belirlenen öğrenci sayılarının, sağlık insan gücü planlaması kapsamında ilgili birimler ve dış paydaşlarla birlikte bilimsel temelde oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple sınavlarda açılacak yıllık toplam kontenjanlarda, sınavların yılda bir defa yapılmasından kaynaklanan bir değişiklik olmayacaktır."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşası ve Yüzyılın Konut Projesi | Bakan Kurum A Haber ekranlarında açıklıyor!
Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in ölümünde üçüncü bir kişi mi var? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray'a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Ortaköy'de yemek yiyen anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti! 4 şüpheli gözaltında | Ön otopsi raporu tamamlandı
Şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut’u eşi ve oğlu askeri kamuflaj giyerek uğurladı
Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu?
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Türk Telekom’dan 1 ayda 1,8 milyar USD’lik uluslararası finansman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Evli mutlu 2 çocuklu! Arka Sokaklar’ın Pınar'ı son haliyle gündem oldu