DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak: Bakanlık “Kontenjanlarda değişiklik yok” dedi

Sağlık Bakanlığı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) artık yılda bir kez yapılacağını açıkladı. Kararın, 24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alındığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, ÖSYM tarafından uygulanan TUS, YDUS, DUS ve EUS sınavlarının yılda 7 kez düzenlenmesi ve bu sonuçlarla 20 farklı yerleştirme sürecinin yürütülmesi, takvimlerde çakışmalara ve adaylar açısından mağduriyetlere yol açıyordu. Kurulun bu nedenle DUS ve YDUS'un yılda tek sınav şeklinde yapılmasını uygun bulduğu kaydedildi. TUS ise yılda iki kez yapılmaya devam edecek.

KONTENJANLAR SABİT KALACAK

Bakanlık, sınav sayısındaki değişikliğin kontenjanlara yansımayacağını özellikle vurguladı. Açıklamada, DUS ve YDUS için belirlenen öğrenci sayılarının, sağlık insan gücü planlaması kapsamında ilgili birimler ve dış paydaşlarla birlikte bilimsel temelde oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple sınavlarda açılacak yıllık toplam kontenjanlarda, sınavların yılda bir defa yapılmasından kaynaklanan bir değişiklik olmayacaktır."