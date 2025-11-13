TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Erhan Usta’ya ‘üç kuruşluk’ dava

PODCAST CANLI YAYIN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşması sırasında kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un avukatları tarafından açılan davanın dilekçesinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM'nin 2026 yılı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, Kurtulmuş'un "onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici, hakaret niteliğinde ifadeler" kullandığı belirtildi.

Dilekçede, söz konusu ifadelerin kamuoyunun önünde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi kişiliğini hedef alacak şekilde dile getirildiği, bu açıklamaların "kişilik haklarını ihlal edecek biçimde" olduğu vurgulandı. Usta'nın sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığı, "kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıyan nitelikte" olduğu ifade edildi.

Usta tarafından "ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda" bulunulduğu belirtilen dilekçede, "Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kurtulmuş'un uzun yıllardır kamuya hizmet eden ve toplum nezdinde saygınlığı bulunan bir siyasetçi olduğu kaydedilen dilekçede, Usta'nın kullandığı ifadelerin TBMM Başkanı'nın toplumsal itibarına zarar verdiği, Kurtulmuş nezdinde "derin üzüntü ve manevi zarara" yol açtığı aktarıldı.

Dilekçede, üç kuruşluk manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'dan tahsili talep edildi.

