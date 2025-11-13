Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! İşte ilk duruşma tarihi

PODCAST CANLI YAYIN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı olaya ilişkin iddianame Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, 2 şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 14 Haziran'da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ile H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Z.M, 27 Eylül'de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

