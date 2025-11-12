Şehidimiz Binbaşı Serdar Uslu'dan haber.... 4 ay sonra baba olacaktı!

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının düştüğünü ve 20 personelin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan'dan kalkan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesinin ardından bölgeden acı haber geldi. Şehitlerimizin şehadet haberi ailelerine ulaştırıldı.

BABA OLACAKTI

Kazada şehit olan askerlerimizin acı haberi memleketlerindeki baba ocaklarına düşerken, şehitlerimizden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun eşinin 5 aylık hamile olduğu ve şehidimizin 4 ay sonra baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şehidimiz Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

ŞEHADET HABERİ

Kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Bursa Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Ayrıca askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.

Şehidimizin baba ocağı