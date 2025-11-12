PODCAST CANLI YAYIN

Sanayide denge hamlesi: Türkiye'den 6 ülkeye yeni ticaret kuralı

Türkiye, polistiren ithalatında haksız fiyat rekabetine karşı harekete geçti. Altı ülkenin ürünlerine beş yıl boyunca ek vergi uygulanacak. Amaç, yerli üretimi koruyup sanayide adil rekabeti sağlamak.

Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SANAYİNİN PEK ÇOK ALANINDA KULLANILIYOR

Tebliğle Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ürününe yönelik damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar uygulamaya konuldu.

Buna göre soruşturma sonucu bu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.Otomotivden inşaata, dekoratif uygulamalardan yalıtıma kadar çeşitli alanlarda kullanılan söz konusu eşyanın ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

ÜLKELERE GÖRE VERGİ ORANLARI

Bu kapsamda, Çin menşeli ürüne yönelik CIF bedelinin yüzde 7,37'si, Çin Tayvanı menşeli ürüne yönelik türüne ve şirketine göre yüzde 7,56'sı, yüzde 19,96'sı, yüzde 16,12'si, yüzde 25,51'i oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Güney Kore menşeli polistirene yönelik de ürünün türüne ve firmasına göre yüzde 3,50, yüzde 8,09 ve yüzde 11,22, Rusya menşeli ürüne yönelik yüzde 20, Tayland menşeli ürüne yönelik yüzde 16,98 ve Hindistan menşeli ürüne yönelik yüzde 12,96 ile yüzde 20,34 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

