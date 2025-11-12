Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA) 500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN İLK GÜN 936 BİN 159 BAŞVURU

Yetkili bankalarda kimlik numarası ayrımı olmadan TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak. Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini TOKİ'nin internet adresinden öğrenebilecek.