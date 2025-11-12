PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvuruların 905 bin 640'ının e-Devlet, 30 bin 519'unun banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiği bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)

500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN İLK GÜN 936 BİN 159 BAŞVURU
Yetkili bankalarda kimlik numarası ayrımı olmadan TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak. Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini TOKİ'nin internet adresinden öğrenebilecek.

Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)

Ayrıca ALO 181 hatt'nı arayanlar da sorularına cevap bulabilecek. E-Devlet'te 15 Kasım'a kadar kademeli başvuru sürecek. 12 Kasım'da son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru (İHA)

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
Takasbank
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek... Hangi konular masada?
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!