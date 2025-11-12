Trump'ın bu konuda hassasiyet göstermesini fevkalade önemli gördüklerini kaydeden Fidan, "Özellikle Suriye'deki yeni yönetimin başarısı için uluslararası toplumun hep birlikte el birliğiyle çalışması ve bir istikrarın ortaya çıkması, huzurun ortaya çıkması, mültecilerin geri dönmesi ve yeni Suriye'nin bölgedeki hiçbir ülke için tehdit olmaması konuları önemli bir konu." diye konuştu.

Fidan, Türkiye ve Mısır'ın ortak çabalarının, milletlerin ve tüm bölgenin barış, istikrar ve refahına hizmet ettiğini vurgulayarak, "Bu anlayışla yürüttüğümüz yakın işbirliğinin somut sonuçlar doğurmakta olduğunu da görüyoruz." dedi.

Fidan, bu hususta ABD, Türkiye ve bölge ülkelerinin işbirliği yapmasının fevkalade önemli olduğunun altını çizerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin vizyonunu Trump'a ifade etme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Diğer temaslarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gibi üst düzey yetkililerin de katıldığı ayrı ayrı görüşmeler olduğu bilgisini paylaşan Fidan, buralarda Suriye meselesinin derinlemesine ele alındığını bildirdi.

Fidan, Trump ve Şara'nın toplantısının ardından Suriye, Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanları'nın katıldığı üçlü toplantı olduğunu söyleyerek, söz konusu toplantıda daha detaylı konuların ele alındığını anımsattı.

"Özellikle Suriye ve İsrail arasındaki güvenlik dengesinin bir mutabakata varılarak sağlanması, bu konuda bölge ülkelerinin endişelerinin giderilmesi konusunda neler yapılabilir onu görüştük." diyen Fidan, ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Dürzilerle ve kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK/YPG ile sorunlar hususunda yapıcı rol oynamaya çalıştığını, bunun memnuniyetle karşılandığını, Suriye'nin istikrarı açısından önemli olduğunu aktardı.

Fidan, Gazze konusunda muhtemel BM Güvenlik Konseyi kararı ve uluslararası istikrar gücü meselesinin de gündemde olduğunu belirterek, bu konuda rol oynayabilecek aktörler ile Türkiye'nin görüşlerinin ele alındığını, karşılıklı değerlendirme imkanı bulunduğunu kaydetti.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİN DAHA İLERİ TAŞINMASI ELE ALINDI

Bunun önemli bir nokta olduğuna işaret eden Fidan, Witkoff ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki durumu ve iki ülkenin bu konuda nasıl bir rol oynayabileceğini görüştüklerini ifade etti.

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden görüşmelerin daha ileri taşınması, tıkanmış gözüken bazı noktaların aşılmasının nasıl mümkün olabileceği hususunda da görüş alışverişlerinde bulunma imkanları olduğunu kaydederek, "Gazze'deki ateşkes süreciyle ilgili devam eden bazı sorunlar var, onları nasıl aşarız, bu türden sorunlara ateşkes süreci daha dayanıklı nasıl olabilir, o konuları da ele aldık." dedi.

ORTA DOĞU'DAKİ MESELELERDE TÜRKİYE-MISIR İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Mısır'ın Gazze'deki krizin başladığı günden itibaren bölgedeki ülkeler ve uluslararası diğer aktörlerle beraber çok yakın işbirliği içinde olduğunu hatırlatan Fidan, iki ülkenin 3 alanda çok yakın iş birliği içinde olduğunu bildirdi.

Fidan, Türkiye'nin Filistin meselesinde devlet ve millet olarak hassasiyetini yardımlar aracılığıyla gösterme konusunda kararlı olduğunu dile getirerek, Gazze'ye insani yardım meselesinde iki ülke işbirliğinin tarihi olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, bu işbirliğini daha kurumsal hale getirerek, özellikle Afrika başta olmak üzere bölgede iki ülke için de önem taşıyan diğer kriz alanlarına insani yardımların birlikte ulaştırılmasına devam edilmesi konusunu Mısırlı Bakan'la ele aldıklarını aktardı.

Gazze'deki soykırımın durdurulması için nasıl bir süreç izlenebileceği konusunun da ele alınan başlıklardan biri olduğunu ve oluşturulan Temas Grubu'nda iki yıldır kararlılıkla çalışıldığını anımsatan Fidan, şöyle devam etti:

"Özellikle uluslararası arenada başta BM olmak üzere bu mesele nasıl ilerletilebilir? Ciddi bir çalışma içerisindeydik. Amerikalıların tabii bu konudaki başta Sayın Trump olmak üzere ortaya koyduğu irade, çaba fevkalade önemli. Burada New York'ta yapılan görüşme tarihi bir dönüm noktası oldu. Burada Mısır'ın ve Türkiye'nin de dahil olduğu diğer 6 Müslüman ülkenin bir araya gelerek Sayın Trump'la meseleyi etraflıca ele alması, artık bölgenin kalıcı barışının tamamıyla sadece Filistin öznesinde değil, genel olarak tehlike altına girdiğini ifade etmeleri ve oradan sonra başlayan ateşkes süreci önemli bir şey."

Bakan Fidan, bir başka alanın iki devletli çözümün ilerletilmesi olduğuna ve bu konuda Mısırlı mevkidaşıyla çok yakın mesaide olduklarına, bu üç alanın farklı kulvarlar olması nedeniyle farklı yöntemler gerektirdiğine değindi.

Fidan, bu hususta başta BM Güvenlik Konseyi toplantıları, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları ve Avrupalı aktörlere yaptıkları ziyaretlere işaret ederek, beraber üzülme, sevinme ve kızma gibi duygular yaşadıklarını anımsattı.

Her zaman "kardeş dayanışması" içerisinde olunduğunu vurgulayan Fidan, şunları ifade etti:

"Çünkü haklı olduğumuza hep inandık; biz doğrunun, barışın, adaletin yanında olduğumuz sürece geri adım atmamızı gerektiren hiçbir şey yoktu. Bütün gücümüzle, en profesyonel halimizle işbirliğimize devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Şunun da bilincindeyiz. Önümüzdeki sorunları teker teker çözsek de bir sonraki sorun daha kolay olmayacak. İşin doğasında bu var. Giderek daha da artan güçlüklerle, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Önemli olan bizim daha koordineli, daha yakın, daha profesyonel bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyor olmamız."

Fidan, her iki ülke liderliğinin ve cumhurbaşkanlarının bu konuda bir irade beyanı olduğunu hatırlatarak, kendilerinin de bakanlar olarak, istihbarat kurumları başta olmak üzere diğer kurumlar ve yardım kurumları da dahil olmak üzere ellerinden geleni yaptıkları mesajını verdi.

Bugünkü toplantıda gerçekten kriz ve güvenlik konularına beraber çalıştıklarını ama aralarında halkın refahı için önemli olan ticaret, ulaştırma ve enerji konularının olduğunu belirten Fidan, bunların da ihmal edilmemesi ve buna ağırlık verilmesi kararı alındığını sözlerine ekledi.

Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mısırlı Bakan, yaşanan uçak kazası nedeniyle taziyelerini belirterek, "Türkiye halkına, devletine ve hükümetine, Mısır devleti, halkı ve hükümetinin derin taziyelerini iletmek istiyorum. Askeri kargo uçağı düşmesi sonucu şehit düşenler var. En içten duygularımızla taziyelerimizi sunuyorum, mekanları cennet makamları ali olsun. Allah yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin." dedi.