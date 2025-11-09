Kendini "AK Parti teşkilat başkanı" olarak tanıtmıştı! Söyledikleri yalan çıktı: Alkollü sürücüye gözaltı kararı

PODCAST CANLI YAYIN

Aydın’da 2.10 promil alkolle araç sürerken yakalanan bir kişi AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu söyleyerek polisi tehdit etti. Konuya ilişkin paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şahsın AK Parti üyesi bile olmadığını açıkladı. Aydın Valiliği İSE trafik denetimi sırasında polise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf eden alkollü sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Aydın'da kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. ekiplere zor anlar yaşattı.

HAKARET VE TEHDİTLER YAĞDIRDI

AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu defalarca dile getiren Berna U., görevli polisleri milletvekilini ve il başkanını aramakla tehdit etti. Daha sonra Hakan U. ise Cumhurbaşkanı'na ve polislere hakaretler yağdırdı.

Berna U. yaptığı telefon görüşmesinde Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ederek polis memurlarının ismini Milletvekili Mustafa Savaş'a vermekle tehdit etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Aydın Valiliği, trafik denetimi sırasında polise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf eden alkollü sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, gece 03.30'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandığı ve sürücü belgesinin 6 ay süreyle geçici olarak geri alındığı belirtildi.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucu şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, hakaret içerikli ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda H.Ü. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmış, şahıs gözaltına alınmış olup mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

