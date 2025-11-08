PODCAST CANLI YAYIN

MİT'ten siber farelere operasyon: 2 kişi yakalandı 24 site kapatıdı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu 2 kişi yakalandı. Kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MİT'ten siber farelere operasyon: 2 kişi yakalandı 24 site kapatıdı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 06.11.2025 tarihinde gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu 2 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.

MİT’ten siber casuslara operasyon

24 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI
Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.
Birtakım ele geçirilmiş kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
CANLI | Kocaeli'den acı haber! Parfüm deposunda patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var | İşletme sahibi kaçtı arama başladı
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim