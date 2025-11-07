Son dakika: Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’de sivillere yönelik saldırılar ve Küresel Sumud Filosu’na yapılan müdahale nedeniyle aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu 37 üst düzey yetkili hakkında “soykırım” ve “insanlığa karşı suçlar” suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlığa karşı suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Tamara Ben Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de sivillere, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yönelik sistematik saldırılarının "soykırım" ve "insanlığa karşı suçlar" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana artarak süren saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiği, 17 Ekim 2023'te el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda 500 kişinin öldüğü, 21 Mart 2025'te ise Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin hedef alındığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail donanması tarafından saldırıya uğradığı, mağdurların Türkiye'ye getirilmesinin ardından ifadelerinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, İstanbul Barosu ve mağdur avukatlarının sunduğu deliller doğrultusunda, saldırıların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği, olayla ilgili İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım soruşturmasının derinleştirildiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir hakkında verilen yakalama kararı, Türk Ceza Kanunu'nun 76. ve 77. maddeleri uyarınca çıkarıldı. Başsavcılık, sürecin "çok yönlü ve titizlikle" sürdürüldüğünü, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğini bildirdi.

