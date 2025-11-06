Zorunlu kış lastiği uygulaması: Son tarih 15 Kasım

Ticari taşıtlarda zorunlu, özel taşıtlarda ise can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hayati önem arz eden kış lastiği uygulaması 15 Kasım'dan itibaren başlayacak. Uygulama ticari araçlar için 15 Nisan tarihine kadar zorunlu olacak.

Zorunlu kış lastiği (AA)

EKİPLER YOLA DEVAM ETMEYE İZİN VERMEYECEK

Kış şartlarına göre önlemini almamış, yani kış lastiği takılmamış araçların kazar risklerinin diğer araçlara göre yüksek olması, ulaşımı engellemesi ve diğer sürücülerin mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Sürücülerin kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenler: üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR

Kış lastikleri, mevsimin yollarda yarattığı olumsuzluklara karşı aracın dirençli olmasını sağlar. Kış lastikleri; buzlu, karlı ve sulu yollarda hızlanma, durma, dönme gibi eylemlerin güvenli bir şekilde yapılmasına ve yardımcı olur. Yol tutuşu için de faydalıdır.

KIŞ LASTİĞİ NASIL OLMALI

Kış lastikleri çok sayıda derin oluğa sahip olmalıdır. Bu sayede yağışlı havalarda yola daha iyi tutunabilirler. İmal edildikleri kauçuk ise yumuşak olmalıdır. Böylece soğuk hava şartlarında bile lastikler ısınabilir ve herhangi bir sorun yaşamadan araç hareket edebilir. Buna ek olarak ülkemizdeki kış lastiği diş derinliği için yasal limit 1.6 mm'dir.