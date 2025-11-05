CHP’de FETÖ gölgesi! Dink sanığı komutan ve Yılmazer’in kızı partide görevde

CHP yönetimi, sosyal medyada desteğini eksiksiz aldığı FETÖ firarilerinin yanı sıra iç siyasette de sırtını FETÖ'ye yaslamaya devam ediyor. 2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık olarak yargılanan dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Ecevit Emir, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Özel'in davetiyle 9 Temmuz'da CHP'ye katıldı. Dink cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede Ecevit Emir'in, Ogün Samast'ı izleyen jandarma görevlilerinden olduğu iddia edilmişti.



Bununla da yetinmeyen CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı'na, Dink cinayeti sanıklarından, FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen dönemin polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka'yı da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi. Yılmazer'in ayrıca Şile CHP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ve Şile Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olduğu görüldü.

BABA-OĞULA RÜŞVETİN AKLAMASI SORULACAK



Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan ifadeye çağrıldı. MASAK'ın 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nda Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 637 bin 106 euro gönderdiği belirlenmişti.