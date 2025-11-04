Sındırgı’da artçılar bitmiyor! 4,9 şiddetinde yeni deprem | 27 Ekim’den bu yana 15 bin artçı kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler devam ediyor. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da dün saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede 27 Ekim sonrası 2 bin 500 artçı depremin yaşandığını belirterek, "Bu gerçekten enteresan bir konuydu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı" dedi.

4 AYDA 15 BIN ARTÇI

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede 10 Ağustos'tan beri yaklaşık 15 bin artçı depremin olduğunu açıkladı. Konut stokunun yıprandığını dile getiren Sak, "Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır." dedi.