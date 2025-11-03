PODCAST CANLI YAYIN

Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu

Ankara’da film senaryosunu aratmayan bir dolandırıcılık ağı çökertildi. “Ölüler Çetesi” olarak adlandırılan organize suç grubu, mirasçısı olmayan kişilerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların tapularını sahte belgelerle üzerine geçirip milyonluk satışlar yaptı. Osmanlı dönemine ait tapu kayıtlarını bile hedef alan çete, yaklaşık 100 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Suç zinciri, e-Devlet üzerinden yapılan şüpheli bir işlemdeki tutarsızlığı fark eden tapu memurunun dikkatiyle deşifre edildi. Aralarında tapu memuru, müteahhit ve emlakçıların da bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, zanlılardan bazıları tapuda suçüstü yakalandı.

Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mirasçısı olmayan kişilere ait taşınmazları sahte belgelerle devralarak satan ve yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen organize suç şebekesi, "Ölüler Çetesi" operasyonuyla çökertildi. Çete, bir tapu memurunun dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

TAPU MEMURUNUN DİKKATİ ÇETEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi. Kurumda görev yapan memur Ş.B., e-Devlet üzerinden yürütülen bir tapu devrinde şüpheli bir durum fark etti. Evrakları inceleyen memur, belgelerin sahte olduğunu anlayarak durumu amirlerine bildirdi.

Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, çetenin mirasçısı bulunmayan ölen kişilere ait taşınmazları ve yurtdışında yaşayan kişilerin tapularını hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, sahte mühür, imza ve belgelerle bu taşınmazları önce kendi üzerlerine geçirip ardından üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda tapunun el değiştirdiği tespit edildi.

100 MİLYON LİRALIK DEVASA VURGUN

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, çetenin sahte belgelerle gerçekleştirdiği satışlardan yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. MASAK raporları da örgütün para trafiğini doğruladı.

Çubuk Sulh Ceza Hakimliği, gözaltına alınan sekiz kişiyi "resmî belgede sahtecilik, dolandırıcılık, örgüt kurma ve rüşvet" suçlarından tutukladı.

TAPUDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Operasyon kapsamında, müteahhit Y.O., tapu memuru H.N.S., emlakçılar H.Y., M.B. ve T.T., esnaf M.K., arsa alım satımcısı H.G. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, tapu müdürlüğünde sahte evrakla işlem yaparken suçüstü yakalandı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, sahte belgelerle işlem yapan kişilerin tapu personeli tarafından durdurulduğu anlar yer aldı.

OSMANLI TAPULARINI BİLE LİSTEYE ALMIŞLAR

Soruşturma dosyasına göre, tapu memuru H.N.S., kurum arşivlerinde yer alan Osmanlı dönemine ait eski tapu kayıtlarını da inceleyerek mirasçısı olmayan taşınmazları belirliyordu. Çete, sahte evraklarla bu gayrimenkulleri tanıdıklarının ve yakınlarının üzerine geçirerek satış işlemi yapıyordu.

"BU OLAYIN ÇUBUKLU ESNAFIMIZLA HİÇBİR ALAKASI YOK"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Çubuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, kamuoyunda oluşan yanlış algılara karşı uyarıda bulundu. Türkoğlu, "Çubuk'ta gerçekleşen bu olayın Çubuklu esnafımızla hiçbir alakası yok. Bu olay yaklaşık 4 ay önce gerçekleşmiş ama bugün ulusal basına düştü. Çubuk Tapu Müdürlüğü'nün uyanık ve duyarlı bir şekilde davranması sonucu bu çeteyi yakalamışlardır, çökertmişlerdir. Buradan Çubuk Tapu Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." dedi.

Türkoğlu, olayın yalnızca Çubuk'ta ortaya çıkarıldığını belirterek, "Bu işlemler, Ankara'nın başka ilçelerinde de yapılmış ama şahıslar Çubuk'ta yakalandığı için Çubuk ismi geçmektedir. Çubuk'ta bunu başaramamışlardır. Bu şahısların hepsi Çubuk ile alakası olmayan insanlar, Ankara'nın diğer bölgelerinde olan esnafların isimleridir. Çubuk'ta hiçbir esnafımızın bu olayla alakası yoktur. Böyle bilinmesi, güzel Çubuğumuzun adının lekelenmemesi adına kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Bu tür olaylarda insanların da dikkatli olması gerekir ama tapu müdürlükleri bu konuda en güvenilir yerlerdir. Tapu müdürlüklerine sorup işlemlerini o şekilde takip ederlerse daha iyi olur. Tapu müdürlüklerinin bu tarz işlerde yanılma oranları neredeyse sıfır. Tapu Müdürlüğü de şahısları deneme aşamasında yakalamıştır. Çubuk Tapu Müdürlüğü'ndeki bu belgelerin sahte olduğunu gören memurun ihbarı üzerine Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde bu çete çökertilmiştir." diye konuştu.

