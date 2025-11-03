Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mirasçısı olmayan kişilere ait taşınmazları sahte belgelerle devralarak satan ve yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen organize suç şebekesi, "Ölüler Çetesi" operasyonuyla çökertildi. Çete, bir tapu memurunun dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.
TAPU MEMURUNUN DİKKATİ ÇETEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Olay, Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi. Kurumda görev yapan memur Ş.B., e-Devlet üzerinden yürütülen bir tapu devrinde şüpheli bir durum fark etti. Evrakları inceleyen memur, belgelerin sahte olduğunu anlayarak durumu amirlerine bildirdi.
Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, çetenin mirasçısı bulunmayan ölen kişilere ait taşınmazları ve yurtdışında yaşayan kişilerin tapularını hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, sahte mühür, imza ve belgelerle bu taşınmazları önce kendi üzerlerine geçirip ardından üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda tapunun el değiştirdiği tespit edildi.
100 MİLYON LİRALIK DEVASA VURGUN
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, çetenin sahte belgelerle gerçekleştirdiği satışlardan yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. MASAK raporları da örgütün para trafiğini doğruladı.
Çubuk Sulh Ceza Hakimliği, gözaltına alınan sekiz kişiyi "resmî belgede sahtecilik, dolandırıcılık, örgüt kurma ve rüşvet" suçlarından tutukladı.