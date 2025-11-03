Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu

Operasyon kapsamında, müteahhit Y.O., tapu memuru H.N.S., emlakçılar H.Y., M.B. ve T.T., esnaf M.K., arsa alım satımcısı H.G. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, tapu müdürlüğünde sahte evrakla işlem yaparken suçüstü yakalandı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, sahte belgelerle işlem yapan kişilerin tapu personeli tarafından durdurulduğu anlar yer aldı.

Soruşturma dosyasına göre, tapu memuru H.N.S., kurum arşivlerinde yer alan Osmanlı dönemine ait eski tapu kayıtlarını da inceleyerek mirasçısı olmayan taşınmazları belirliyordu. Çete, sahte evraklarla bu gayrimenkulleri tanıdıklarının ve yakınlarının üzerine geçirerek satış işlemi yapıyordu.

Çubuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, İHA

"BU OLAYIN ÇUBUKLU ESNAFIMIZLA HİÇBİR ALAKASI YOK"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Çubuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, kamuoyunda oluşan yanlış algılara karşı uyarıda bulundu. Türkoğlu, "Çubuk'ta gerçekleşen bu olayın Çubuklu esnafımızla hiçbir alakası yok. Bu olay yaklaşık 4 ay önce gerçekleşmiş ama bugün ulusal basına düştü. Çubuk Tapu Müdürlüğü'nün uyanık ve duyarlı bir şekilde davranması sonucu bu çeteyi yakalamışlardır, çökertmişlerdir. Buradan Çubuk Tapu Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." dedi.

Türkoğlu, olayın yalnızca Çubuk'ta ortaya çıkarıldığını belirterek, "Bu işlemler, Ankara'nın başka ilçelerinde de yapılmış ama şahıslar Çubuk'ta yakalandığı için Çubuk ismi geçmektedir. Çubuk'ta bunu başaramamışlardır. Bu şahısların hepsi Çubuk ile alakası olmayan insanlar, Ankara'nın diğer bölgelerinde olan esnafların isimleridir. Çubuk'ta hiçbir esnafımızın bu olayla alakası yoktur. Böyle bilinmesi, güzel Çubuğumuzun adının lekelenmemesi adına kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Bu tür olaylarda insanların da dikkatli olması gerekir ama tapu müdürlükleri bu konuda en güvenilir yerlerdir. Tapu müdürlüklerine sorup işlemlerini o şekilde takip ederlerse daha iyi olur. Tapu müdürlüklerinin bu tarz işlerde yanılma oranları neredeyse sıfır. Tapu Müdürlüğü de şahısları deneme aşamasında yakalamıştır. Çubuk Tapu Müdürlüğü'ndeki bu belgelerin sahte olduğunu gören memurun ihbarı üzerine Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde bu çete çökertilmiştir." diye konuştu.