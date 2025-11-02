Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile 11 bin kişiyi milyarlarca lira dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda Özer'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.



NE OLMUŞTU?



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtilmişti. "Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.