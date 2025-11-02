Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Kuşadası’daki ihaleleri incelemeye alındı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütünün bir ayağı da Kuşadası'na uzandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü sanıklarından Serdar Ocak, Aziz Murat Kongül, Harun Kongül'ün ortağı olduğu firmanın, 2020-2024 yıllarını kapsayan dönemde Kuşadası Belediyesi'nden araç ve iş makinesi kiralama ihaleleri aldığı anlaşıldı. Peş peşe alınan bu adrese teslim 3 ihalenin toplam bedelinin 332 milyon TL olduğu belirtildi. Bu ihaleler incelemeye alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bu ihalelerle ilgili ne diyeceği merak ediliyor.