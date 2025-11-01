Orman yangınlarına karşı yeni dönem: Tampon bölgeler oluşturulacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca gelecek yıl, orman alanları ile yerleşim yerleri ve tarım alanları arasında yangına dirençli türler kullanılarak tampon bölgeler oluşturulması için 20 bin hektarda Yangına Dirençli Orman Tesisi (YARDOP) çalışması yapılacak.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, ormanlar sürdürülebilir yönetim kriterleriyle koruma, rehabilitasyon, yeni yutak alanları oluşturma ve karbon depolama kapasitesini artırma yaklaşımı çerçevesinde yönetiliyor.

Ormancılık faaliyetleriyle, iklim değişikliği nedeniyle giderek artan kuraklık, sel ve orman yangınları gibi afetlere karşı mücadele ediliyor. Çölleşme ve arazi tahribatının dengelenmesine, biyoçeşitliliğin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2025'te 35,4 bin hektar alanda bozuk orman rehabilitasyonu, 10,4 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması, 18,9 bin hektar alanda erozyon kontrolü ve 19,4 bin hektar alanda sel kontrolü faaliyetleri tamamlanacak.

Orman ile yerleşim alanları arasında tampon bölgeler oluşturulacak (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'DE İSPANYA VE YUNANİSTAN'A GÖRE YANGINLARDAN DAHA AZ ALAN ETKİLENİYOR

Türkiye ile benzer iklim koşullarına sahip İspanya ve Yunanistan'da 2014-2023 yıllarında yangın vakası başına ortalama sırasıyla 10,41 ve 43,16 hektar orman alanı yanarken, Türkiye'de bu oran 9,08 hektar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 3 bin 797 yangında 27 bin 485 hektar ve bu yılın ilk sekiz ayında 2 bin 464 orman yangınında 76 bin 887 hektar orman alanı yandı. Sekiz aylık sürede yanan alan, 2021'de yaşanan büyük orman yangınlarından sonra bir yılda en fazla yanan alan olarak kayıtlara geçti. Ayrıca aynı dönemde orman alanı dışında da 3 bin 334 yangın çıktı.