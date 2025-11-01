Orman yangınlarına karşı yeni dönem: Tampon bölgeler oluşturulacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca gelecek yıl, orman alanları ile yerleşim yerleri ve tarım alanları arasında yangına dirençli türler kullanılarak tampon bölgeler oluşturulması için 20 bin hektarda Yangına Dirençli Orman Tesisi (YARDOP) çalışması yapılacak.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, ormanlar sürdürülebilir yönetim kriterleriyle koruma, rehabilitasyon, yeni yutak alanları oluşturma ve karbon depolama kapasitesini artırma yaklaşımı çerçevesinde yönetiliyor.
Ormancılık faaliyetleriyle, iklim değişikliği nedeniyle giderek artan kuraklık, sel ve orman yangınları gibi afetlere karşı mücadele ediliyor. Çölleşme ve arazi tahribatının dengelenmesine, biyoçeşitliliğin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda 2025'te 35,4 bin hektar alanda bozuk orman rehabilitasyonu, 10,4 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması, 18,9 bin hektar alanda erozyon kontrolü ve 19,4 bin hektar alanda sel kontrolü faaliyetleri tamamlanacak.
TÜRKİYE'DE İSPANYA VE YUNANİSTAN'A GÖRE YANGINLARDAN DAHA AZ ALAN ETKİLENİYOR
Türkiye ile benzer iklim koşullarına sahip İspanya ve Yunanistan'da 2014-2023 yıllarında yangın vakası başına ortalama sırasıyla 10,41 ve 43,16 hektar orman alanı yanarken, Türkiye'de bu oran 9,08 hektar olarak gerçekleşti.
Geçen yıl 3 bin 797 yangında 27 bin 485 hektar ve bu yılın ilk sekiz ayında 2 bin 464 orman yangınında 76 bin 887 hektar orman alanı yandı. Sekiz aylık sürede yanan alan, 2021'de yaşanan büyük orman yangınlarından sonra bir yılda en fazla yanan alan olarak kayıtlara geçti. Ayrıca aynı dönemde orman alanı dışında da 3 bin 334 yangın çıktı.
Öte yandan, son yıllarda, anız yangınları gibi tarım alanlarında başlayan ve ormanlık alanlara sıçrayan yangınlarda artış gözlemlenirken, sigara izmariti, ateş yakma gibi ihmaller nedeniyle çıkan yangın sayısında da belirgin bir yükseliş yaşandı.
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE KAPASİTE ARTIRILIYOR
Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin artırılması kapsamında, Türkiye'de kara ve hava araç filosunun güçlendirilmesine, yangınlara müdahale süresinin kısaltılmasına ve zararların en aza indirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, yangınlarda görev alan personelin eğitimine dair tedbirler de uygulanıyor.
Yangınlarla mücadelede kullanılan kara araçlarından arazöz, ilk müdahale ve su ikmal araçları, su tankerleri ile iş makinelerinin sayısının artırılmasına ve yangın söndürme uçakları ile helikopterlerinin teminine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl 105 helikopter, 27 uçak ve 14 insansız hava aracı (İHA) ile yangınlara müdahale edildi.
EKOTURİZM YATIRIMLARI ARTIRILIYOR
İlk defa 2017'de tesis edilen ekoturizm alanları ve rotaları 2024 sonu itibarıyla 124'e ulaştı, bu sayının bu yıl sonuna kadar 140'a ulaşması öngörülüyor.
Ayrıca, günübirlik ve konaklamalı faydalanma imkanı sunan orman parklarının sayısı artırılıyor, bu parklar aracılığıyla spor, kampçılık, piknik, fotoğrafçılık ve yürüyüş gibi doğa temelli etkinlikler yapılabiliyor ve vatandaşların ormanlara güvenli ve sürdürülebilir erişimi sağlanıyor.
2026 HEDEFLERİ
Gelecek yıl, ahşabın çevre dostu, sağlıklı ve estetik yönlerini vurgulayan ulusal iletişim çalışmaları yürütülecek. Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde ahşap yapılarla ilgili revize çalışmaları, üreticilere yönelik yapısal ahşap eğitimleri ve belgelendirme çalışmaları yapılacak.
Ayrıca, 7 bin hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma, 33 bin hektar alanda bakım çalışması yapılacak. 20 ekoturizm alanı oluşturularak hizmete alınacak.
Orman yangınlarını önleyici tedbirler artırılarak, yangınlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda, silvikültürel bakım tedbirlerinin güçlendirilmesi ve karbon odaklı bakım tedbirlerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecek.
Orman alanları ile yerleşim yerleri ve tarım alanları arasında yangına dirençli türler kullanılarak tampon bölgeler oluşturulması için 20 bin hektar alanda YARDOP çalışması da yapılacak. Yangına hassas orman alanı çevresindeki arazilerde, üretim sezonu sonunda yangın önleme şeritlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyet yürütülecek.