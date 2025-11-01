PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir Sındırgı'da kaç yapı hasarlı? Tespit çalışmaları tamamlandı: Bakan Kurum son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, “607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüğü ekipleri 27 Ekim Pazartesi günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

"760 BAĞIMSIZ BÖLÜM HASARLI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız" mesajını verdi.

