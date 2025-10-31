PODCAST CANLI YAYIN

Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 2015 yılında yaşanan ve faili meçhul kalan çok sayıda sabotaj eylemi aydınlatıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 5 kişi emniyetten serbest bırakılırken, savcılığın ifadesini aldığı 16 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 13 zanlının tutuklanmasına, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR AYDINLATILDI

Soruşturma kapsamında, elde edilen deliller, beyanlar ve teşhis işlemleri sonucunda 2015 yılında Sultangazi'de BEDAŞ'a ait araçların yakılması, sayaç okuma cihazlarının kırılması, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde güvenlik kameralarının direklerinin tahrip edilmesi ve ateş edilmesi gibi faili meçhul olayların aydınlatıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla yürütülen operasyonlarda, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde adı geçen 33 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul'da 22 adrese ek olarak Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi, uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

