Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı

Fotoğraf, AA

FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR AYDINLATILDI

Soruşturma kapsamında, elde edilen deliller, beyanlar ve teşhis işlemleri sonucunda 2015 yılında Sultangazi'de BEDAŞ'a ait araçların yakılması, sayaç okuma cihazlarının kırılması, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde güvenlik kameralarının direklerinin tahrip edilmesi ve ateş edilmesi gibi faili meçhul olayların aydınlatıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla yürütülen operasyonlarda, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde adı geçen 33 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul'da 22 adrese ek olarak Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi, uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.