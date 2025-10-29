Ortadoğu vampiri soykırıma devam ediyor

10 Ekim'de yapılan ateşkesi bir kez daha hiçe sayan İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu, dün gece yeniden katliam emri verdi. İsrail savaş uçakları, Gazze'yi bombaladı. Şifa Hastanesi yakınlarının hedef alındığı saldırılarda 9 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı. Hamas, "Refah'ta İsrail'in iddia ettiği saldırıyla hiçbir ilgimiz yok; ateşkese bağlıyız. İsrail'in saldırıları ateşkesin açık ihlalidir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin durdurulması ve cezalandırılmasıdır" diye konuştu. Birleşmiş Milletler, "Saldırıların yeniden başlaması son derece endişe verici" ifadesini kullandı