PODCAST CANLI YAYIN

Ortadoğu vampiri soykırıma devam ediyor

Soykırımcı Netanyahu, ateşkesi bir kez daha bozdu. Katilin emriyle havalanan savaş uçakları, Gazze’ye bomba yağdırdı. 9 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ortadoğu vampiri soykırıma devam ediyor

10 Ekim'de yapılan ateşkesi bir kez daha hiçe sayan İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu, dün gece yeniden katliam emri verdi. İsrail savaş uçakları, Gazze'yi bombaladı. Şifa Hastanesi yakınlarının hedef alındığı saldırılarda 9 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı. Hamas, "Refah'ta İsrail'in iddia ettiği saldırıyla hiçbir ilgimiz yok; ateşkese bağlıyız. İsrail'in saldırıları ateşkesin açık ihlalidir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin durdurulması ve cezalandırılmasıdır" diye konuştu. Birleşmiş Milletler, "Saldırıların yeniden başlaması son derece endişe verici" ifadesini kullandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Koza Altın
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
İdefix
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"
Kuruluş Orhan
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Türk Telekom
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu