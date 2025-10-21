Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"

KKTC'de seçim (AA)

KIRMIZI ÇİZGİ

Tufan Erhürman'ın 2 hafta önce bana söylediği... "Cumhurbaşkanı seçilirsem Ankara ile birlikte yürüyeceğiz..." Çok önemliydi.

Erhürman ile yaptığım görüşme ve SABAH'ta yayınlanan yazım... KKTC medyasında da... Güney Kıbrıs Rum medyasında da paylaşılmıştı.

Adadaki televizyonlarda da.

Tufan Erhürman, birkaç kırmızı çizgi çizmişti:

Seçilirsem Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz... İmkânsız.

5 ay Başbakanlık yaptım... Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştık... Uyum içindeydik.

***

TATAR, "İÇERİYİ" İHMAL ETTİ

Ersin Tatar, 5 yıl boyunca çok dolaştı... Değişik ülkelere gitti.

Türkiye'nin pek çok şehrine geldi... Konuştu... Fahri doktora aldı.

Bunlar... Güzel şeyler.

Ama... İçeriyi biraz ihmal etti... Kuzey Kıbrıs'ın köylerini... Alayköy'ü... Hamitköy, Haspolat, Gaziköy, Dörtyol, Yenikonak, Güvercinlik, Gayretköy, Ergazi'yi.

Nereden mi biliyoruz?

Lefkoşa'ya... İlçelere... Köylere gittik... Orada dinledik.

***

BÜYÜK YANILGI

Seçim, sahada kazanılır... Piar kokulu canlı televizyon yayınlarında değil.

Seçimi... Lider kazanır... Alın teri kazanır... Halka inmek gerekir.

Ersin Tatar'ın danışmanları... Sandılar ki... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Kıbrıs Türkleri... Ersin Tatar'a oy verin" diyecek... Ve sandıktan yine Ersin Tatar çıkacak.

Ne büyük yanılgı.

Kıbrıs Türkü... Türkiye'nin yanında... Erdoğan'a saygısı büyük... Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Ama... Fakat... Lakin:

Seçime Erdoğan girmiyor ki... Kuzey Kıbrıs'taki Türk seçmenin tamamı AK Parti'den yana değil ki.

***