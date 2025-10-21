PODCAST CANLI YAYIN

Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Erhürman, Ankara ile uyumlu hareket edeceğini bildirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Yavuz Donat, Erhürman'ın, "İmkansız. 5 ay Başbakanlık yaptım... Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştık... Uyum içindeydik." ifadelerine yerdi.

ERHÜRMAN SEÇİMİ KAZANDI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi. KKTC'de sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. Ülkede vatandaşlar, cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandık başına gitti.

Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!


ERHÜRMAN'IN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Seçim sonuçlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Erhürman'ın Türkiye ile birlikte hareket edeceğini ifade etti. Donat yazısında, "Tufan Erhürman, birkaç kırmızı çizgi çizmişti: Seçilirsem Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz... İmkânsız. 5 ay Başbakanlık yaptım... Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştık... Uyum içindeydik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Tufan Erhürman (AA)Başkan Erdoğan ve Tufan Erhürman (AA)

İşte Donat'ın 20 Ekim tarihli yazısı:

Herkes konuştu… Adaylar... Liderler... Parti sözcüleri... Kanaat önderleri.
Mitingler... Gazetelerde haberler... Köşe yazıları... Televizyonlarda canlı yayınlar... Tartışmalar...
Son sözü, seçmen söyledi... Yavru vatan seçmeni.
Ve sandıktan Dr. Tufan Erhürman çıktı.... Sürpriz değil.

KKTC'de yeni dönem... Hayırlı olsun.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kutluyoruz... Başarılar diliyoruz.
Ersin Tatar... Kıbrıs davasında emeği büyük... Kıbrıs Türkü onu unutmayacak... Ama siyaset bu... Nöbet değişikliği.
Sandıklar açılınca... Dedesi, babası, kendisi, eşi ve iki çocuğu Kuzey Kıbrıs'ta doğan dostum Metin Şadi dedi ki:
"Türkiye'miz kazandı... Büyük Türkiye'miz zaten her seçimin kazananı... Allah, Türkiye'mize ve Türk milletine zeval vermesin."

***

3 AY ÖNCE 3 AY SONRA

Seçimden 3 ay önce anketler Tufan Erhürman'ı gösteriyordu... 10 puan önde... Bunu, Ersin Tatar da biliyordu.
Ekim ayı başında... Ersin Tatar'ın taraftarları, "Farkı kapattık... 2 puana kadar indi... Son 2 haftada öne geçeriz" diyorlardı.

Dinlediklerimi Tufan Erhürman'a anlatmıştım.
Ersin Tatar ile aranızdaki oy makası kapandı mı?
Gülmüştü:
İnanmayın... Hala öndeyim... Fark büyük... Göreceksiniz.

***

KKTC'de seçim (AA)KKTC'de seçim (AA)

KIRMIZI ÇİZGİ

Tufan Erhürman'ın 2 hafta önce bana söylediği... "Cumhurbaşkanı seçilirsem Ankara ile birlikte yürüyeceğiz..." Çok önemliydi.
Erhürman ile yaptığım görüşme ve SABAH'ta yayınlanan yazım... KKTC medyasında da... Güney Kıbrıs Rum medyasında da paylaşılmıştı.

Adadaki televizyonlarda da.
Tufan Erhürman, birkaç kırmızı çizgi çizmişti:
Seçilirsem Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz... İmkânsız.
5 ay Başbakanlık yaptım... Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştık... Uyum içindeydik.

***

TATAR, "İÇERİYİ" İHMAL ETTİ

Ersin Tatar, 5 yıl boyunca çok dolaştı... Değişik ülkelere gitti.
Türkiye'nin pek çok şehrine geldi... Konuştu... Fahri doktora aldı.
Bunlar... Güzel şeyler.
Ama... İçeriyi biraz ihmal etti... Kuzey Kıbrıs'ın köylerini... Alayköy'ü... Hamitköy, Haspolat, Gaziköy, Dörtyol, Yenikonak, Güvercinlik, Gayretköy, Ergazi'yi.
Nereden mi biliyoruz?
Lefkoşa'ya... İlçelere... Köylere gittik... Orada dinledik.

***

BÜYÜK YANILGI

Seçim, sahada kazanılır... Piar kokulu canlı televizyon yayınlarında değil.
Seçimi... Lider kazanır... Alın teri kazanır... Halka inmek gerekir.

Ersin Tatar'ın danışmanları... Sandılar ki... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Kıbrıs Türkleri... Ersin Tatar'a oy verin" diyecek... Ve sandıktan yine Ersin Tatar çıkacak.
Ne büyük yanılgı.
Kıbrıs Türkü... Türkiye'nin yanında... Erdoğan'a saygısı büyük... Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.
Ama... Fakat... Lakin:
Seçime Erdoğan girmiyor ki... Kuzey Kıbrıs'taki Türk seçmenin tamamı AK Parti'den yana değil ki.

***

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte Cumhurbaşkanı seçimi için Şehit Tuncer İlkokulu'nda oy kullandı. (AA)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte Cumhurbaşkanı seçimi için Şehit Tuncer İlkokulu'nda oy kullandı. (AA)

TAKTİK HATA

Geçen yıl... Önceki yıl... Bu yıl... Defalarca Kuzey Kıbrıs'taydım. Gördüm ki... Ersin Tatar'ın bir çevre sorunu var. Yanlış çevre... Yanlış danışmanlar. Hele... Seçime bir hafta kala... Çok önemli bir taktik hata yaptılar. Tufan Erhürman'ı mindere çekmeye çalıştılar.
Taktiğin özü şuydu:
Ersin Tatar sertleşecek... Rakibi için ağır sözler söyleyecek... Tufan Erhürman yanıt vermek zorunda kalacak... Polemik olacak... Ve Tatar kazanacak. Taktik tutmadı... Erhürman polemiğe girmedi... Mindere gelmedi.

***

ÖNEMLİ

Ersin Tatar'ın partisi... Ulusal Birlik Partisi... Seçim öncesinde ve dün yapılan seçimde... Ersin Tatar'ın arkasında durdu mu?
"Evet" demek zor... Duran da oldu, durmayan da.
Ya Tufan Erhürman'ın partisi... Cumhuriyetçi Türk Partisi...
CTP içinde de ufak tefek sorunlar var... Ama buna rağmen partisi... Erhürman'ın arkasındaydı.

***

FEYZİOĞLU İYİ TANIR

Metin Feyzioğlu... Profesör... Türkiye'nin bir önceki KKTC Büyükelçisi... Şimdi Çekya Büyükelçimiz.
Ersin Tatar'la birlikte çalıştı... Onu iyi tanır.
Tufan Erhürman'ı ise... Çok daha eski ve çok daha iyi tanır.
İkisi de... Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde... Birlikte... Asistanlık yaptılar.
Erhürman bana, "Metin Feyzioğlu benden 4 ay daha kıdemli" demişti.
Prof. Dr. Hikmet Sami Türk de, Tufan Erhürman'ı tanıyor olmalı.
Zira Erhürman, Hikmet Sami Türk'ün öğrencisiydi.

***

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi adaylarından CTP Genel Başkanı Erhürman oyunu kullandı. (AA)KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi adaylarından CTP Genel Başkanı Erhürman oyunu kullandı. (AA)

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR

Danışmanlar dedim de aklıma geldi;
Ersin Tatar'ın danışmanları... Onun için siyaset üretenler... Akıl verenler... Çoğu Türkiye'den.
Tufan Erhürman'ın çevresinde ise... Yerli bir ekip gördüm.
Belki ufak bir ayrıntı ama... Şeytan ayrıntıda gizli.

***

YAKIŞMADI

Seçime çeyrek kala... Siyasi atmosferin sıcaklığı artınca... Ersin Tatar kesimi, yakışıksız bazı sözler etti.
"Tatar kaybederse Kıbrıs, Gazze'ye döner" gibi saçma sapan sözler.
Yakışmadı.
Siyasetçinin çevresindekiler... Ağzından çıkan sözlere dikkat etmeli.
Ersin Tatar'ın da... Tufan Erhürman'ın da... Ve seçime katılan diğer 5 adayın da... "Türkiye Cumhuriyeti'nin... Ankara'nın... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği çizginin... Devlet politikasının bir karış dışında olduğu" söylenemez.
Kimse eline bir cetvel alıp da, başkasının vatan sevgisini ölçmeye kalkmasın.

***

2 GAZETECİ

Savaş Leylek... Türkiye'den giden KKTC vatandaşlarından değil.
Dün... Tufan Erhürman'a oy verdi.
Oyunu kullandıktan sonra sohbet ettik... Dedi ki:
"Hiçbir Kıbrıs Türkü, anavatanımız Türkiye'den vazgeçmiyor... İyi bilinsin."
Alihan Pehlivan... Yılların gazetecisi... Türkiye'den giden KKTC vatandaşlarından... Oyunun rengini söylemedi... Sanırım Ersin Tatar'a oy verdi.
Sandık sonrası sohbeti... Kelimesi kelimesine:
"Ne Türkiye Kuzey Kıbrıs'tan vazgeçebilir ne de Kuzey Kıbrıs Türkiye'den... Biz ayrılamayız... Bu böyle bilinsin."

