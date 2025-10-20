PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada “İlk 9 aylık dönemde (2025 Ocak–Eylül Dönemi) piyasa denetim bilançosu: yaklaşık 427 bin firma ve 26,9 milyon ürün denetlendi toplamda 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı” denildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı!

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerine ilişkin önemli bir veri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yaklaşık 427 bin firma ve 26,9 milyon ürünün denetlendiği ve toplamda 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Market ürün fiyat denetimi (AA)Market ürün fiyat denetimi (AA)

TOPLAMDA 2 MİLYAR 100 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozan her türlü fiile karşı yürüttüğümüz piyasa denetimleri hız kesmeden devam etmektedir.

2025 yılı 1 Ocak–30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlenmiş, 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde (AA)Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde (AA)

İLK 9 AYINDA 773 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA UYGULANDI

Bakanlık ayrıca, "İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94.256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4.101 kişi ve firmaya toplam 773.687.156 TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

Denetim sonuçlarına göre, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290.172.370 TL , fahiş fiyat uygulamaları: 254.574.435 TL, kuyum sektörü: 19.038.653 TL, emlak sektörü: 86.407.917 TL, otomotiv sektörü: 88.694.267 TL, elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34.799.513 TL tutarlarında ceza uygulanmıştır.

Ticaret bakanlığı duyurdu: 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı!Ticaret bakanlığı duyurdu: 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı!

TÜKETİCİ KORUNMASI VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Bakanlık, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının ilk 9 ayında 25.462 gerçek ve tüzel kişi denetlendiğini, mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491.839.017 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Denetim alanları ve ceza miktarları şöyle gerçekleşmiştir:

Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266.597.681 TL, Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188.716.434 TL, Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri: 36.524.902 TL

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde (AA)Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde (AA)

307 BİNE YAKIN FİRMA DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306.756 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Eylül ayı özelinde 35.126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenmiş, 8.158 firmaya 78,4 milyon TL ceza kesilmiştir.

En yoğun denetim yapılan iller: İstanbul: 7.711.150 ürün denetlendi, 155.152 ürün için 562.287.915 TL idari para cezası kesildi.Ankara: 4.519.643 ürün denetlendi. Antalya: 3.953.429 ürün denetlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Hükümetten GSS borçlarına af: 3,1 milyarlık borç silinecek!
İdefix
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Netanyahu tehdit etti Trump Hamas'ı suçladı
D&R
Spor yazarları Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Türk Telekom
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Altın borç verenler dikkat! Zaman aşımı tehlikesi: 10 yıllık süreyi aşmayın
Kanarya'nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede