Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada yaklaşık 427 bin firma ve 26,9 milyon ürünün denetlendiği ve toplamda 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat , stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerine ilişkin önemli bir veri paylaştı.

2025 yılı 1 Ocak–30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlenmiş, 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozan her türlü fiile karşı yürüttüğümüz piyasa denetimleri hız kesmeden devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde (AA)

İLK 9 AYINDA 773 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA UYGULANDI

Bakanlık ayrıca, "İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94.256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4.101 kişi ve firmaya toplam 773.687.156 TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

Denetim sonuçlarına göre, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290.172.370 TL , fahiş fiyat uygulamaları: 254.574.435 TL, kuyum sektörü: 19.038.653 TL, emlak sektörü: 86.407.917 TL, otomotiv sektörü: 88.694.267 TL, elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34.799.513 TL tutarlarında ceza uygulanmıştır.