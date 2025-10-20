Hatay’da sel sonrası heyelan: Otoyol ulaşıma kapandı!

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA) GECE SAATLERİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay 'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)



SAĞANAK SELE NEDEN OLDU



Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.