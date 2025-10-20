PODCAST CANLI YAYIN

Hatay’da sel sonrası heyelan: Otoyol ulaşıma kapandı!

Hatay'da etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Selin etkisiyle oluşan heyelan nedeniyle Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun Payas Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hatay’da sel sonrası heyelan: Otoyol ulaşıma kapandı!

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı.

Hatay’da sel sonrası heyelan

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)

GECE SAATLERİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)

SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)

Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı.

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA)

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrasında yola gelen teresubat nedeniyle Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun Payas Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasında ikinci kez hakim karşısında!
İdefix
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Netanyahu tehdit etti Trump Hamas'ı suçladı
D&R
Hükümetten GSS borçlarına af: 3,1 milyarlık borç silinecek!
Türk Telekom
Spor yazarları Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Altın borç verenler dikkat! Zaman aşımı tehlikesi: 10 yıllık süreyi aşmayın
Kanarya'nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede