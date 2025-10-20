Hatay’da sel sonrası heyelan: Otoyol ulaşıma kapandı!

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı.Hatay’da sel sonrası heyelan
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
GECE SAATLERİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.
SAĞANAK SELE NEDEN OLDU
Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.