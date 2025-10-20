PODCAST CANLI YAYIN

Hatay'da etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Selin etkisiyle oluşan heyelan nedeniyle kapanan Devlet Yolu ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toprakkale İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ekiplerimizin, bölgedeki çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hatay’da sel sonrası heyelan: Devlet Yolu ulaşıma açıldı

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan sonrası kapanan otoyol ulaşıma açıldı.

Hatay’da sel sonrası heyelan

GECE SAATLERİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.

Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.

Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Devlet Yolu ulaşıma açıldı.

DEVLET YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabında yolun açıldığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan Devlet Yolu'nda ulaşım tekrar sağlanmıştır. Toprakkale İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ekiplerimizin, bölgedeki çalışmaları devam etmektedir." denildi.

