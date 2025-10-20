Hatay’da sel sonrası heyelan: Devlet Yolu ulaşıma açıldı

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan sonrası kapanan otoyol ulaşıma açıldı. Hatay’da sel sonrası heyelan GECE SAATLERİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU



Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

Hatay’da heyelanın kapattığı otoyolda ulaşım durdu. (İHA) SAĞANAK SELE NEDEN OLDU



Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.