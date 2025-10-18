İstanbul’da ünlülere uyuşturucu testi: 8 ünlüde uyuşturucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kullanımı soruşturma kapsamında alınan kan ve saç testlerinin sonucu çıktı. Buna göre; Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlendi.

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin testlerinde etken maddesinde uyuşturucu bulunan ilaçlar tespit edildi. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi. Diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci ve Duygu Özaslan'ın test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmedi.