İstanbul’da ünlülere uyuşturucu testi: 8 ünlüde uyuşturucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve Kubilay Aka’nın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ünlülerden alınan örnekler sonrası Takvim.com.tr analiz raporuna ulaştı. Çok sayıda ünlünün vücudunda kokain, MDMA, ketamin ve esrar türevleri gibi uyuşturucu maddelere rastlandı.

Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kullanımı soruşturma kapsamında alınan kan ve saç testlerinin sonucu çıktı. Buna göre; Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlendi.

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin testlerinde etken maddesinde uyuşturucu bulunan ilaçlar tespit edildi. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi. Diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci ve Duygu Özaslan'ın test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmedi.

