Gazze'de pazarlar canlandı

Gazze'nin kalbindeki Al-Remal Pazarı, iki yıl süren savaşın ardından yeniden hareketlenmeye başladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle sokaklar insanlarla dolarken, tezgâhlarda yeniden gıda ürünleri yerini aldı. Domates, biber, patlıcan, soğan ve kahve gibi bir zamanlar ulaşılması güç ürünler, şimdi tezgahlarda bulunabiliyor. Ateşkes sonrası artan insani yardımlar, pazarlarda ürün bolluğunu beraberinde getirdi. Un, konserve, süt tozu ve içecekler de artık yeniden temin edilebiliyor. Gazze bombalarla değil, yeniden kurulan tezgâhların sesleriyle yankılanıyor. Ancak halkın ortak temennisi değişmedi: "Bu ateşkes kalıcı olsun.