Deyrizor'da bombalı saldırı: Suriye Savunma Bakanlığı'ndan ölü ve yaralı askerler var!

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor bölgesinde Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir otobüse bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 5 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 13 asker de yaralandı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalında Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir otobüse gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 13 asker de yaralandı.

Saldırının Deyrizor ile El Mayedin kentlerini birbirine bağlayan yola tuzaklanan bombanın otobüsün geçişi sırasında patlatılması ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

Suriye’de bombalı saldırı

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, "Savunma bakanlığına bağlı petrol tesisi muhafızlarını taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında patlayıcı bir cihaz infilak etti, beş kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı" dedi.

SALDIRIYI HANGİ GRUP ÜSTLENDİ?

Suriye devlet televizyonu, Deyrizor ve Meyadin kentleri arasındaki yolda yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bir otobüse patlama meydana geldiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, faillerin "DAEŞ hücresiyle bağlantılı" olabileceğini aktardı.

