Trump af istemişti! Netanyahu yeniden mahkemeye çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Parlamentosu Knesset’te yaptığı af talebinden iki gün sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamalarıyla devam eden davası kapsamında yeniden mahkemeye çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla yeniden mahkemede.

İsrailli yayın kuruluşu Kanal 12'nin aktardığı bilgilere göre, soykırımcı Binyamin Netanyahu bugün yolsuzluk suçlamalarıyla mahkemeye çıktı.

TRUMP AF ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Gazze ateşkesi için Mısır'daki zirveye gitmeden önce İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af çağrısında bulunmuştu.

Trump, pazartesi günü "Netanyahu'yu affedin" çağrısını yineleyerek, yıllardır kendisini takip eden bu davaların kapanmasının zamanının geldiğini söylemişti.

YOLSUZLUK DAVASI

Netanyahu ve eşi Sara'nın, zengin iş adamlarından siyasi çıkarlar karşılığında değeri 700 bin şekelden (210 bin dolar) fazla olan lüks hediyeler -aralarında "lüks purolar, mücevherler ve şampanya şişeleri" de vardı- aldıkları belirtiliyor.

Soykırımcı Netanyahu ayrıca, iki İsrail medya kuruluşu aracılığıyla medya yayınlarını kendi lehine etkilemeye çalıştığı iki ek davayla da karşı karşıya.

