Gazze için barış umutları yeşerdi: Liderler ateşkes anlaşmasını imzaladı

Liderler Gazze için bir araya geldi. Türkiye'nin hazırlanmasında etkin olduğu ateşkes anlaşması, Mısır'da bir araya gelen liderlerin huzurunda imzalandı. Gazze için tarihi niyet belgesi, ABD Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Şeyhi Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından imzalandı.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan'a ateşkeste gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür eden ABD Başkanı Trump, "Erdoğan çok güçlü ve çetin bir lider.
Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip.
Ne zaman yardım istesem benim yanımda oldu. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı.
Dostluğundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Trump'ın bu sözleri üzerine zirveye katılan liderler, Erdoğan'ı alkışladı.
TÜRKİYE'YE BÜYÜK ÖVGÜ
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da ateşkes için büyük çaba harcayan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Başbakan Starmer, "ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yorulmak bilmeyen çabaları için teşekkürlerimi yineliyorum" dedi.