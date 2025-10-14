PODCAST CANLI YAYIN

Gazze için barış umutları yeşerdi: Liderler ateşkes anlaşmasını imzaladı

Gazze’de ateşkes anlaşması, Mısır’da düzenlenen tarihi zirvede imzalandı. Türkiye’nin öncülük ettiği süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi anlaşmaya imza attı. Zirvede liderler Türkiye’nin barış için gösterdiği çabalara övgü yağdırdı.

Liderler Gazze için bir araya geldi. Türkiye'nin hazırlanmasında etkin olduğu ateşkes anlaşması, Mısır'da bir araya gelen liderlerin huzurunda imzalandı. Gazze için tarihi niyet belgesi, ABD Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Şeyhi Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından imzalandı.

imza dosyasında Filistin bayrağını temsil eden siyah-beyaz ve kırmızı renklerden oluşan kurdele dikkat çekti (AA)imza dosyasında Filistin bayrağını temsil eden siyah-beyaz ve kırmızı renklerden oluşan kurdele dikkat çekti (AA)

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan'a ateşkeste gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür eden ABD Başkanı Trump, "Erdoğan çok güçlü ve çetin bir lider.
Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip.
Ne zaman yardım istesem benim yanımda oldu. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı.
Dostluğundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Trump'ın bu sözleri üzerine zirveye katılan liderler, Erdoğan'ı alkışladı.

Başkan Erdoğan ʺŞarm el-Şeyh Anlaşmasıʺnın imza törenine katıldı (AA) Başkan Erdoğan ʺŞarm el-Şeyh Anlaşmasıʺnın imza törenine katıldı (AA)

TÜRKİYE'YE BÜYÜK ÖVGÜ
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da ateşkes için büyük çaba harcayan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Başbakan Starmer, "ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yorulmak bilmeyen çabaları için teşekkürlerimi yineliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan ʺŞarm el-Şeyh Anlaşmasıʺnın imza törenine katıldı (AA) Başkan Erdoğan ʺŞarm el-Şeyh Anlaşmasıʺnın imza törenine katıldı (AA)

FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planın uygulanmasının ardından Filistin Devleti'nin kurulması sürecine geçilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm anlaşmaların hayata geçeceğini umuyoruz" dedi. Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) kararları, 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulmasını öngörüyor" diye konuştu

