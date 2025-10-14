CHP'li Bilecik Belediyesi’nde mobbing sınır tanımıyor!

CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yine tartışma yaratan bir uygulama ile gündem oldu! Kenti saran lağım kokuları, katledilen köpekler ve birbiri ardına yüzlerce parsel arsanın satışıyla gündemden düşmeyen Bilecik Belediyesi, bu kez de mobbing skandalı ile çalkalandı.
İddiaya göre Subaşı mesai üzerinden çalışanları hedef aldı. Subaşı, Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ile insan kaynakları birimine verdiği talimatla bir uygulama başlattı.
Skandal uygulama kapsamında işe birkaç dakika bile olsa geç kalan memur ve personel hakkında tutanak tutuldu.
Belediyeye ait servisle işe gelenlere de tutanak tutulması şaşkınlık yarattı. 08.30'da başlayan mesaiye, belediye servisiyle saat 08.31'de gelen bir personele tutulan tutanak ortaya çıktı. Haklarında tutanak tutulan personellerden ayrıca savunma istendiği de öğrenildi.
BU İLK MOBBİNG DEĞİL
CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, daha önce de belediyede çalışan ve EYT kapsamında emekliliği hak eden personele, işi bırakmaları için mobbing uygulamıştı. Başkan Subaşı tarafından zorla emekliliği istenen personellere gönderilen tebligatlarda, tasarruf tedbirleri doğrultusunda içeride bulunan yıllık izinleri kullandırıldıktan sonra emeklilik ile ilgili çıkış işlemlerinin yapılacağı belirtilmişti.