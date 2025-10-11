Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler

PODCAST CANLI YAYIN

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ile örgüt üyesi Hasan Lala, Emniyet ve BAE güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala hakkında organize suç ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün ile örgütün mali işlerinden sorumlu Hasan Lala, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik birimlerinin ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün'le Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahsın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve bu sabaha karşı ülkemize iadeleri sağlandı.

CHROOKE SUÇ ÖRGÜTÜ
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu;

"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Detaylar gelecek...

